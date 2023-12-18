Deprem anında ve sonrasında hayat kurtaran uygulamalar!
Dün akşam saat 23.53 Çınarcık'ta 4.1 ve saat 01.15 Gümüşhane'de 4.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Gelen son dakika deprem haberleri sonrası vatandaşlar arama motorlarında deprem anında ve sonrasında kullanabilecekleri mobil uygulamaları araştırıyor. İşte depremde işinize yarayacak, mutlaka telefonlarınızda olması gereken uygulamalar...
VOXER
Bas-Konuş özelliğine sahip olan uygulamada, Wi-Fi, 3G, 4D ve EDGE dahil pek çok bağlantı destekleniyor.
GÜVENDEYİM
Deprem anı için belirlediğiniz beş numaraya GPS üzerinden konum bilgisi SMS olarak iletiliyor. Güvende olduğunuza dair ve konum bilginiz seçtiğiniz kişilere gönderiliyor.
LIFE360
Bu uygulama sayesinde ailenizdeki bireylerin konumlarına ulaşabiliyorsunuz. Hatta sohbet etme imkanı da bulunuyor.
BRIDGEFY
İnternet yerine Bluetooth bağlantısı ile çalışan bu uygulamada yüz metreye yakın olan kişilerle iletişime geçebiliyorsunuz. Uygulama ne kadar çok kişi tarafından kullanılırsa mesafe o kadar genişliyor çünkü akıllı telefonlar o sırada baz istasyonu görevi görüyor.
LASTQUAKE
Depremleri anlık öğrenebilmenizi sağlıyor. Bu uygulamada aynı zamanda ailenizle ve yakınlarınızla iletişime geçebilirsiniz.
MY EARTHQUAKE ALERTS
Bu uygulama sayesinde dünyanın her tarafından yaşanan canlı depremlerin bilgisine ulaşılabiliyor.
BİP
BİP uygulamasının Acil Durum Butonu güncellendi. Herhangi bir acil durumda, bu butona basarak konumuzu aile bireylerinize gönderebilir, internet üzerinden arama yapabilirsiniz.
112 ACİL YARDIM BUTONU
Sağlık Bakanlığı tarafından sunulan 112 Acil Yardım Butonu, acil durumlarda konum bilginizi belirtmenize gerek kalmadan size en kısa süre içerisinde ulaşılmasını sağlar.
AFAD ACİL
Afet ve acil durumlarda vatandaşlar, AFAD acil mobil uygulaması ile toplanma yerlerinden 112 ile mesajlaşma bağlantısına kadar pek çok bilgiye erişebilirler.
DEPREM BİLGİ SİSTEMİ 3.0
Kandilli Rasathanesi'ne ait bu uygulama, Türkiye ve yakın çevresinde gerçekleşen depremler hakkında kullanıcıları bilgilendiriyor ve kişileri, bulundukları konumun deprem tarihi hakkında bilgilendiriyor.
Uygulama aynı zamanda, bir deprem olduğunda bunu hisseden kullanıcılara depremi nasıl hissettiklerini sorarak bu verileri Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsüne iletiyor. Bu sayede herhangi bir deprem olduğunda o depremin nerede, nasıl hissedildiği ve depremin verdiği hasarın veya etkilerinin coğrafi bir haritası çıkarılıyor.
DÜDÜĞÜM
Enkaz veya acil durumlarda düdük sesi çıkartarak konumunuzun belirlenmesine yardımcı olan bir uygulamadır. Önceden belirlediğiniz iki farklı numaraya mesaj atarak ilgili kişilere konumunuzu ulaştırır.