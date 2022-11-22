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Mutlu ve Çapkın'ın yargılandığı FETÖ davasından karar çıktı

Terör örgütü FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada beraat etti

Mutlu ve Çapkın'ın yargılandığı FETÖ davasında karar
Mutlu ve Çapkın'ın yargılandığı FETÖ davasında karar
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İHA

Terör örgütü FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında sanık olarak bulunduğu davada mahkeme kararını açıkladı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıkların avukatları hazır bulundu. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Hüseyin Çapkın, Hüseyin Avni Mutlu ve Necmettin Kalkan'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.

SANIK YAVAŞCAN'A HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanıklardan Yusuf Yavaşcan'ın ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan neticeten 8 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

FETÖ mülkiye yapılanması kapsamında yargılanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın hakkında 2018 yılında karar açıklanmıştı. Mahkeme Mutlu'nun 3 yıl 1 ay 15 gün, eski Emniyet Müdürü Çapkın'ın ise 2 yıl 1 ay hapsine karar vermişti. Yargıtay Ceza Dairesi’nin 2021 yılında kararı bozmasının ardından dava yeniden görülmeye başlanmıştı.

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