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Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

Mutlu bir birlikteliğin formülü elbette ki sağlıklı bir cinsel hayatta gizli. Çiftler birbirlerine olan ilgi, alaka ve en önemlisi olan heyecanı diri tutmalı. Bunun için ise en önemli kural cinsel hayatı renklendirecek yöntemler. İşte keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural...

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  • Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

    Parterinize istemediği bir şeyi yaptırmak için ısrarcı olmayın.
  • Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

    Partnerinizin vücudunu övün. Ona bedeninin ne kadar güzel olduğunu söyleyin.
  • Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

    Cinsel hayatınızı konuşun. Hoşlandığınız ve hoşlanmadığınız şeyleri ona anlatın. 
  • Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

    Monotonluktan uzak durun. Arada sırada değişiklik size iyi gelecektir...
  • Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

    Beğendiğiniz şeyler hakkında konusunda partnerinize karşı dürüst olun, taklit yapmayı bırakın... Partnerinizin hoşlandığı şeylere önem verin. Sonuçta onun mutluluğu sizi de mutlu edecektir...
  • Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

    Ne istediğinizi, nasıl daha mutlu hissedeceğinizi partnerinizle mutlaka konuşun.
  • Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

    Arada sırada gülmeyi bilin. Ön sevişmeyi es geçmeyin. Cinselliğinizin daha keyifli bir hal alamsını istiyorsanız ön sevişmenin önemli olduğunu bir yerlere not edin.
  • Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

    Kendinizi zevk almaya odaklamak zorunda değilsiniz. Belli bir sona varmak için efor kaybetmek yerine bulunduğunuz yoldan keyif almaya bakın. İç güdülerinizi önemseyin. Kendinizi seksin akışına bırakın.
  • Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

    Partnerinizin vücudunu ve isteklerini bilin. Ona vakit ayırın. Cinselliği boş zaman aktivitesi olarak görmeyin...
  • Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

    Partnerinize aranızdaki ten uyumundan bahsedin. Bu hem sizin hem de onun için çok önemli bir ayrıntı... Partnerinize karşı her konuda açık sözlü olun.
  • Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

    Aldığınız zevk, yaşadığınız orgazmlar konusunda dürüst olun.

    İki saat orgazm taklidi yapıp, harikaydı ya demeyin mesela. Olamadım ki ben demekte bir sakınca yok.
  • Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

    “Kıyaslama” yok!

    Partnerinizin performansını, vücudunu, vs. herhangi biriyle, herhangi bir şeyle kıyaslama gafletine düşmeyin. Onun sizin için ne kadar özel olduğunu her fırsatta hissettirin.
  • Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

    Sekse zaman ayırın.

    Seks bir boş zaman aktivitesi veya hadi yapalım bari denilerek yapılacak bir şey değildir. Ona vakit ayırmasını, onunla meşgulken başka şeyler düşünmemeyi öğrenmeye başlayın.
  • Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

    Partnerinizle aranızdaki kimyayı, ten uyumunu, çekimi ısrarla vurgulayın.

    Bu size kendinizi iyi hissettirirken, partnerinize de kendini özel hissetme imkanı verecektir.
  • Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

    Giyinip soyunurken sizi izlemesini sağlayın. İnanın, sadece seyretmek bile erkelerin aklını başından alır.
  • Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

    Şehvet dolu bir konsantrasyon yaşamak için sizi havaya sokacak müzik ve romantik bir aydınlatmaktan kaçının. İhtiyacınız olan şey; kimi zaman sessizlik ve karanlıktır. Sevgilinizi okşarken, onun neler hissettiğini düşünün. Ona iyice sokularak onun kokusunu hissedin.

    Yatak odanıza gereken önemi verin. Yatağınızı büyük yumuşak yastıklarla, etrafını ise kokulu mumlarla süsleyin.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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