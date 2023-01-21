Mutluluğun formülü sağlıklı sekste gizli! Keyifli bir cinsel hayat için 15 altın kural

Şehvet dolu bir konsantrasyon yaşamak için sizi havaya sokacak müzik ve romantik bir aydınlatmaktan kaçının. İhtiyacınız olan şey; kimi zaman sessizlik ve karanlıktır. Sevgilinizi okşarken, onun neler hissettiğini düşünün. Ona iyice sokularak onun kokusunu hissedin.

Yatak odanıza gereken önemi verin. Yatağınızı büyük yumuşak yastıklarla, etrafını ise kokulu mumlarla süsleyin.