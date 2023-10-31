'Mutluyuz' için sete çıkıldı İbrahim Büyükak'ın yazıp yönettiği ve başrolü Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı 'Mutluyuz' filminin çekimleri Antalya'da başladı. İki komedyen, setten yaptıkları paylaşımlarda 'Mutluyuz' mesajı verdi

İbrahim Büyükak’ın yazdığı, yönettiği ve başrolü Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı yeni filmi 'Mutluyuz'un çekimleri Antalya’da başladı.

Filmde İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu’na, Başak Parlak, Anıl ilter, Rahmi Dilligil, Banu Fotocan, ve Efe Deprem gibi isimler eşlik ediyor. 'Mutluyuz', beyazperdeye boşanmak üzere olan bir çiftin hikâyesini taşıyacak