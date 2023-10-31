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        Haberler Magazin 'Mutluyuz' için sete çıkıldı

        'Mutluyuz' için sete çıkıldı

        İbrahim Büyükak'ın yazıp yönettiği ve başrolü Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı 'Mutluyuz' filminin çekimleri Antalya'da başladı. İki komedyen, setten yaptıkları paylaşımlarda 'Mutluyuz' mesajı verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2023 - 09:09 Güncelleme: 31.10.2023 - 09:15
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        "Mutluyuz'un set halleri
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        İbrahim Büyükak’ın yazdığı, yönettiği ve başrolü Yasemin Sakallıoğlu ile paylaştığı yeni filmi 'Mutluyuz'un çekimleri Antalya’da başladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Filmde İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu’na, Başak Parlak, Anıl ilter, Rahmi Dilligil, Banu Fotocan, ve Efe Deprem gibi isimler eşlik ediyor. 'Mutluyuz', beyazperdeye boşanmak üzere olan bir çiftin hikâyesini taşıyacak

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        #Mutluyuz
        #İbrahim Büyükak
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