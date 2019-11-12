Muzdarip ne demek? Muzdarip sözcüğü nasıl yazılır? TDK'ye göre; muzdaripin kelime anlamı nedir? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

MUZDARİP TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, muzdarip şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "musdarip" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "muzdarip"tir.

MUZDARİP SÖZCÜĞÜNÜN KELİME ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimize Arapçadan geçen bir kelime olan muzdarip; "ızdırap ve acı çeken" anlamında kullanılmaktadır.