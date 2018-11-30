'Kendisini bekleyen ölümü düşünerek yaptı'

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Bakırköy’de 15 Aralık 2017 tarihinde babasını öldüren Emir Küserman hakkında‘haksız tahrik altında üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan açılan dava karara bağlandı.
Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emir Küserman, anne Nilgün Küserman ve sanık avukatı Nazmi Arif katıldı.
Mahkemede olaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını okuyan cumhuriyet savcısı, maktul İskender Küserman ile mağdur Nilgün Küserman’ın evli oldukları ve sanık Emir Küserman’ın da bu çiftin oğlu olduğunu, evlilik sürecinde maktul ile mağdurun anlaşmazlıkları olduğu ve maktulün mağdura hakaret ve tehdit içeren beyanları olduğunun iddia edildiğini söyleyerek; “Evlilik sürecinde çıkan bu sorunlarda sanık Emir Küserman’ın taraflar arasında anlaşma sağlamaya çalıştığını, bir dönem annesi ile Çanakkale’ye gittiğini sonra ise döndüklerini, olay günü maktulün oğlu olan sanıkla görüşmesi sırasında tartışma çıktığı, sanığın savunmasından anlaşılacağı gibi mutfakta olan bıçağı alarak salona geldiği, sanığın savunmasına göre ayağa kalkan maktule bıçağı sallamasıyla boynunun sol tarafına geldiği, sanığa göre babasını korkutmak, bastırmak için yaptığı ve öldürme kastı olmadığı, ancak kan kaybı yaşandığı, sonrasında sanığın babası olan maktulü yatırarak üzerine battaniye örttüğü, saat itibariyle annesine haber vermediği, sabah annesiyle bazı işleri olduğu için nüfus müdürlüğüne gittikleri, ardından annesinin yanından işinin olduğunu söyleyerek ayrıldığı ve polise teslim olduğu anlaşılmıştır” dedi.
Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, eylemin anlık bir kızgınlık ile işlenmiş olsa da aile hayatı içerisinde süregelen tartışmalar ve maktulün mağdur ve sanığa yönelik haksız fiil içeren eylemler sebebiyle sanığın tutukluluk halinin devamında karar olduğunu söyledi.
“KENDİSİNİ BEKLEYEN ÖLÜMÜ DÜŞÜNEREK YAPTI"
Sanık Emir Küserman’ın avukatı Nazmi Arif, olay esnasında müvekkilinin kendisini mutlak olan ölümü beklediğini düşünerek hareket ettiğini belirterek, “ Müvekkilim yaralama ya da öldürme kastıyla hareket etmedi. Saldırı konumundaki babaya tepki olarak, korkutma maksadıyla hareket ediliyor. Ama baba yerinden kalkıyor ve üzerine geliyor. Müvekkilim kendisini mutlak bir ölümün beklediğini düşünerek hareket etmiştir. Baba eğer müvekkilimin üzerine yarım metre yaklaşmasaydı, bu ölüm gerçekleşmemiş olacaktı. Babanın yarım metre öne çıkmasıyla, bıçak öldürücü bir nitelik taşıyor. Ağır tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep ediyoruz” dedi.
“MUTLU BİR HAYAT YAŞAYAMADIK, SİZDEN BİR BABALIK BEKLİYORUM"
Savunmasını yapması için söz verilen sanık Emir Küserman ise; “Biz mutlu bir hayat yaşayamadık, rahmetliden dolayı. İstemeden oldu. Ama ben artık annemin mutlu olmasını istiyorum. Sizden bir babalık bekliyorum” dedi.
Sanık ifadesinin ardından mahkeme heyetince karar açıklandı.
Sanık Emir Küserman’ın ‘haksız tahrik altında üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışları ve olaydan duyduğu pişmanlık nedeniyle ceza, ‘iyi hal indiriminden’ 15 yıla düşürüldü.
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