Müzisyen Roy Ayers hayatını kaybetti

Caz sanatçısı ve müzik yapımcısı Roy Ayers, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenildi. New York'ta yaşamını yitiren Ayers'ın ölümünü, ailesi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Müzisyenin ailesi; "Güzel bir 84 yıl yaşadı ve çok özlenecek" dedi. Aile, Roy Ayers'ın hastalığını açıklamadı.

İki çocuk babası olan müzisyen, "Everybody Loves the Sunshine" şarkısıyla geniş çevrelerce tanınmıştı. Ünlü şarkıcı Pharrell Williams da Roy Ayers'ı müzikal kahramanlarından biri olarak göstermişti.