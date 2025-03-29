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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Myanmar'daki depremlerde 1002 can kaybı | Dış Haberler

        Myanmar'daki depremlerde 1002 can kaybı

        Myanmar'da dün meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye, yaralananların sayısı 2 bin 376'ya ulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 06:54 Güncelleme: 29.03.2025 - 08:30
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        Myanmar'daki depremlerde 1002 can kaybı
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        Myanmar'daki askeri yönetimin enformasyon ekibi, ülkede dün meydana gelen depremlere ilişkin açıklamada bulundu.

        AA'nın haberine göre açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1002'ye, yaralananların sayısı 2 bin 376'ya ulaştı. 68 kişinin ise halen kayıp olduğu kaydedildi.

        Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

        Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor.

        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Myanmar
        #Myanmar depremi
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