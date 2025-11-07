MYZ Co Charge’tan Hatay Voleybol Spor Kulübü’ne destek

Zeren Group, MYZ Co Charge markasıyla ArsaVev Hatay Voleybol Spor Kulübü formasının sırt sponsoru oldu. Firmadan yapılan açıklamaya göre 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma sürecini sürdüren Hatay ekibi, sahaya dönme kararlılığıyla bölgedeki genç sporcular için bir ilham kaynağı haline geldi. Takımın bu çabası, kısa süre önce sosyal medyada paylaşılan mesajlarla yeniden gündeme gelerek geniş bir dayanışma desteğini beraberinde getirdi.

Bu süreçte Zeren Group Yönetim Kurulu Başkanı, CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, “Genç arkadaşlarınızın hayallerine destek olacağız” sözleriyle sürece katkı sağlayan bir paylaşım yaptı.

Bu açıklamanın ardından MYZ Co Charge, ArsaVev Hatay Voleybol Spor Kulübü’ne sponsorluk desteği sağlama kararı aldı. Bu adım, Hatay ekibinin yeniden sahaya dönüş sürecine katkı sunarken, sporda dayanışma kültürünün güçlenmesine de destek veriyor.

‘HATAY’A KATKI BİZİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK’

MYZ Co Charge ile Hatay Voleybol Spor Kulübü arasındaki sponsorluk anlaşması, 31 Ekim’de Hatay’da düzenlenen törenle imzalandı. Törende konuşan Dayanışmanın gücü ve sporun birleştirici etkisini vurgulayan MYZ Co Charge Operasyon Müdür Yardımcısı Kaan Sural, şunları söyledi: “Hatay’da bugün attığımız bu imza, bir sponsorluk anlaşmasından çok daha fazlasını ifade ediyor. ArsaVev Hatay Voleybol Spor Kulübü’nün yeniden sahaya dönme azmi, hepimize umut ve ilham veriyor. MYZ Co Charge olarak bu sürecin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Her formanın, bu kente ve genç sporculara inancımızı temsil ettiğine inanıyoruz. Dayanışmanın gücüyle, Hatay’ın yeniden ayağa kalkma hikayesine katkı sunmak bizim için büyük bir mutluluk.”