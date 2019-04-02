Galatasaray’ın Stoke City’den kiraladığı ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Badou N'Diaye’nin geleceği hakkında menajeri açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’de 18 maça çıkan Senegalli futbolcu 3 gol ve 3 asistlik performansıyla takımına katkıda bulunmayı başardı.

N'Diaye’nin menajeri William D’Avila, Radyospor'a yaptığı açıklamada, oyuncunun Stoke City’e dönmeyeceğini, Galatasaray’da mutlu olduğunu ancak şu anda ligin kalan 8 haftasını iyi tamamlamaya öncelik verdiğini belirtti.