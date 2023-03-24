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N ile başlayan kelimeler: Türkçe ve İngilizce N ile başlayan 4,5,6 harfli kelimeler

Kullanım sıklığı açısından değerlendirildiğinde, kelimelerde en çok kullanılan harfler arasında yer alan n harfi; yumuşak ve sürekli ünsüzler arasında yer almaktadır. N harfi, her ne kadar Öz Türkçe kelimelerin ilk harfi olarak kullanılmasa da yabancı dillerden Türkçeye giren sözcüklerde ilk harf olarak bulunabilmektedir. Peki, n harfi ile başlayan kelimeler hangileridir? N ile başlayan Türkçe kelimeler nelerdir? Ayrıntılar yazımızın devamında...

N İle Başlayan Kelimeler: Türkçe ve İngilizce N İle Başlayan 4,5,6 Harfli Kelimeler
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Telaffuz sırasında seslerin çıkış yeri değerlendirildiğinde n harfinin diş ünsüzleri arasında yer aldığını görmekteyiz. Peki n ile başlayan kelimeler nelerdir? N ile başlayan 4 harfli, 5 harfli ve 6 harfli kelimeler hangileri? İşte, tüm detaylar...

N Harfi İle Başlayan Kelimeler

Türk alfabesinde m harfinden sonra o harfinden ise önce gelen n harfi ile başlayan kelimelerin sayısı yaklaşık 900 kadardır. Üç harften meydana gelen “nam” ve “nur” sözcüklerinden 15 harften oluşan “nitelendirilmek” kelimesine kadar birçok sözcükte ilk harf olarak n sesine rastlanmaktadır.

N İle Başlayan 4 Harfli Kelimeler

Türkçede n harfi ile başlayan ve 4 harfin yan yana gelmesiyle türetilen 41 kelime bulunmaktadır. Aşağıda vermiş olduğumuz listede bu 41 kelimenin tamamını bulabilirsiniz:

  • naaş, naat, nafi, naif, nail, naip, nale, name, nane, nara, narh, naşi, nato, nazi, nebi, nece, neci, neft, nema, nemf, nene, neon, nere, nesi, neşe, neva, nezt, nice, nida, nine, nisa, nite, niye, niza, noel, norm, nota, nova, nötr, nüks, nüve.

N İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

İlk harfi n olan ve 5 harften meydana gelen kelimelerin sayısı yaklaşık 150’dir. Bu kelimeler arasından sizler için seçtiğimiz 5 harfli kelimeler şu şekildedir:

  • nabız, nacak, naçar, naçiz, nadan, nadas, nafta, nağme, nahoş, nakdi, nakıs, nakış, nakil, nakit, nakli, nakşi, nalan, namlı, namlu, namus, nanay, nanik, narin, nasıl, natür, nazal, nazar, nazım, nazır, nazik, nazil, nazir, nazlı, nebat, nebze, necat, necip, nazil, nazir, nazlı, nebat, nebze, necat, necip, neler, nemçe, nemli, nesih, nesil, nesim, nesne, neşet, neşir, nevir, niçin, nifak, niğde, nihai, nihan, nikah, nikel, nimet, ninni, niyaz, niyet, nizam, nizip, noter, nöbet, nöron, nüfus, nüfuz, nükte, nükul, nüsha, nüzul.

N İle Başlayan 6 Harfli Kelimeler

Türk dilinde n ile başlayıp da 6 harften meydana gelen kelimelerin yaklaşık sayısı 104’tür. Bu kelimelerin bir kısmı şu şekildedir:

  • nadide, nafaka, nafile, nahiye, nakavt, nakden, nakisa, nakkaş, naklen, nakzen, nalbur, namdar, namert, namına, namzet, naneli, nankör, nansuk, napalm, narcıl, nardin, narenç, narkoz, narval, narven, nasfet, natıka, natron, natura, navlun, naylon, nazari, nazire, nazmen, nebati, nebevi, nedime, nedret, nefret, nefrit, nehari, nekais, nekroz, nektar, nemcil, nemrut, neodim, neojen, nerede, nereli, neresi, nereye, nergis, nervür, nesnel, neşeli, neşide, neşren, neşter, netice, netlik, nevale, nevmit, nevroz, nevruz, nevzat, neymiş, neyzen, nihale, nikbet, nikbin, nikriz, nimbus, nispet, nisyan, nişane, nitrat, nizami, nobran, nohudi, noksan, normal, nosyon, nötron, numara, numune, nurani, nursuz, nühüft.

N İle Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizce n harfi ile başlayan kelimelerin sayısı 6000’in üzerindedir. Bu kelimelerden bazılarını Türkçe anlamları ile beraber yazımızın devamında bulabilirsiniz:

  • Night: Gece
  • No: Hayır
  • Never: Asla
  • North: Kuzey
  • Nut: Fındık
  • Not: Değil
  • Now: Şimdi
  • Notebook: Not defteri
  • Name: İsim
  • Nation: Ulus
  • Nameless: İsimsiz
  • Nature: Doğa
  • Newspaper: Gazete
  • Nice: Güzel
  • Nerve: Sinir
  • Nest: Yuva
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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