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Uzman isimden İzmir depremi açıklaması! İşte İzmir risk haritası

Ülke genelinde meydana gelen bağımsız ve artçı sarsıntıların ardından fay hatlarının aktif olduğu İzmir için uzman isimlerden peş peşe açıklamalar geldi. 2020 yılında Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Büyük deprem sonrasında yeni bir deprem endişesi içinde olan kişiler İzmir'de risk haritalarını araştırıyor. İşte Prof. Dr. Naci Görür'den gelen İzmir depremi açıklamaları...

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  • Naci Görür'den İZMİR DEPREMİ uyarısı: "Bugün olmazsa yarın deprem yaratacak" İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde bekleniyor?

    İzmir deprem risk durumu... Deprem felaketinin etkisi devam ederken yurt genelinde yaşanan sarsıntıların İzmir'e etkisi merak konusu oldu. Prof. Dr. Naci Görür olası İzmir depremi hakkında açıklamalarda bulundu.  Görür, İzmir'in riskli olduğunu vurgulayarak "İzmir için endişemiz var." ifadelerini kullandı. İşte İşte "İzmir'de deprem bekleniyor mu, ne zaman bekleniyor?" sorularının yanıtı ile İzmir deprem riski hakkında güncel bilgiler ve uzmanlardan gelen güncel açıklamalar...
  • Naci Görür'den İZMİR DEPREMİ uyarısı: "Bugün olmazsa yarın deprem yaratacak" İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde bekleniyor?

    "TÜRKİYE DEPREM ÜLKESİ"

    Toplantıda konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de deprem konusunda, uzun yıllar çağdışı, insana önem vermeyen, yara sarma anlayışında bir strateji olduğunu ancak mevcut hükümetin Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu stratejik düşünceyi değiştirmeyi ve deprem olmadan zarar azaltma sistemine geçmeyi gündeme aldığını söyledi.
  • Naci Görür'den İZMİR DEPREMİ uyarısı: "Bugün olmazsa yarın deprem yaratacak" İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde bekleniyor?

    "13 MİLYON SENE ÖNCE BU TOPRAKLARDA DEPREM BAŞLADI"

    Depremde yıkılmamak, zararı minimum hale getirmek için kenti ve kentin bileşenlerini depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini dikkat çeken Prof. Dr. Görür, "Türkiye´de depremden daha gerçek bir konu yok. Millet olarak kendi hükümetlerimize, devletimize sahip çıkma zamanı. Demokratik anlamda sorunlara el koyma zamanı, bunu da yapabiliriz. 13 milyon sene önce bu topraklarda deprem başladı. İnsanların dünya tarihine çıkışı bu kadar eski değil. Milyonlarca yıl bu devam edecek. Depremi durduracak güç olmadığına göre yapacağımız şey depremin bize vereceği zararı bugünkü çağda bilimin ve teknolojinin gücünü kullanarak azaltmak. Depremlere yıkılmamak, minimum zararla bu işi atlatmak. Yeni yaklaşıma risk analizi diyoruz. Depreme dirençli ketlerle bu olur. Bizim kentlerimiz depreme dirençli olursa mesele yok. Aynen Amerika'daki gibi. Kentin bileşenlerini depreme dirençli yapacağız" dedi.
  • Naci Görür'den İZMİR DEPREMİ uyarısı: "Bugün olmazsa yarın deprem yaratacak" İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde bekleniyor?

    İZMİR İÇİN KRİTİK DEPREM AÇIKLAMASI

    Türkiye'de deprem beklenen bölgelere ilişkin öngörülerini paylaşan Prof. Dr. Görür, Hakkari ile Erzincan Bingöl-Karlıova'nın yanı sıra İzmir ve Antalya-Muğla arasındaki sahil şeridinden endişe ettiklerini aktardı.
  • Naci Görür'den İZMİR DEPREMİ uyarısı: "Bugün olmazsa yarın deprem yaratacak" İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde bekleniyor?

    "İZMİR'DE ENDİŞEMİZ VAR"

    Prof. Dr. Görür, "İzmir'de de endişemiz var. Canlı faylar var. Günün birinde harekete geçip deprem olabilir. Çevredeki deprem olmuş faylardan tetiklenebilir. Tahmin ediyorum bu faylar İzmir depreminde yüklendi. Çevredeki depremlerden stres geldiğinde yükleniyor. İzmir, bu kadar canlı fayla bölünmüş ise bu yarımadan buradan çekilmek lazım. Fay tartışmasını bırakalım. İzmir gerçek anlamında bir deprem kenti. Çok az kentimizde bu kadar yoğun aktif fay sistemi var. Bunlar bugün olmazsa yarın deprem yaratacaktır. Şu anda depremlerde sonra, Sisam depremi sonrasında 80 kilometre mesafede 117 kişi öldü. Yapı stokunu depreme dirençli yapmak lazım. Bunu yapmadan önce İzmir Büyükşehir Belediyesi şu anda bana göre çok doğru akıllı bir iş yaptı.
  • Naci Görür'den İZMİR DEPREMİ uyarısı: "Bugün olmazsa yarın deprem yaratacak" İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde bekleniyor?

    Mikro belgeleme çalışması yapıyor. ODTÜ'lü ekiple bu çalışmaları yürütüyor. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Hasan Sözbilir gibi çok değerli yer bilimci arkadaşlar var. Bu İzmir'in şansıdır. Mikro belgeleme çalışması sonrasında İzmir depreme dirençli hale getirilmelidir. 1999 sonrasında yeni yönetmeliklere göre doğru yapılmışsa o binalardan hiç korkmayın. Yönetmeliklere göre yapılmış binalar çatlasın, patlasın ama içinden sağ çıkmanızı sağlar. İzmir'deki belediye ve üniversiteleri zorlayın, evlerinizi muayene ettirin. Üç kuruş vermeyeceğim tartışması yakışmıyor. Parası yoksa devlet el atsın veya belediye bedava yapsın. Muayene edersiniz evinizin depremdeki davranışları çok sağlıklı görebilirsiniz. Deprem odaklı kentsel dönüşüme girmek için hükümete talep edin. Bütün kentleri depreme dirençli yapabiliriz. Bunun içi afet bakanlığı kurulsun" diye konuştu.
  • Naci Görür'den İZMİR DEPREMİ uyarısı: "Bugün olmazsa yarın deprem yaratacak" İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde bekleniyor?

    İZMİR DEPREME DAYANIKLI İLÇELER HANGİLERİ?

    Risksiz bölgeler arasında Buca, Kemalpaşa ile Balçova (İnciraltı dışı) yer alıyor. Torbalı ve Ödemiş riskli bölgeye daha uzak konumda. Uzmanlar İzmir depreme dayanıklı semtler konusunda depreme karşı kayalık ve sağlam zemine sahip olan İzmir ilçeleri arasında Buca, Bornova, Osmangazi Balçova gibi bölgeleri göstermektedir.

    Kayalık ve sağlam bir zemine sahip olmasıyla nispeten daha güvenli görülen bu alanlarda binalar daha sağlam ve kayalık alanlara inşa edilmektedir. Elbette bu durum deprem gibi bir doğal afetin önüne geçmediği gibi kişilerin önlem alması açısından daha güvenli alanlar olarak gösterilmektedir. 
  • Naci Görür'den İZMİR DEPREMİ uyarısı: "Bugün olmazsa yarın deprem yaratacak" İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde bekleniyor?

    EN RİSKLİ SEMTLER HANGİLERİ?

    Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir ve Foça faylarının tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, kentte deprem açısından en riskli yerleşim yerlerinin Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir gibi deniz kenarı düz alanlar, en güvenli yerleşim yerlerinin ise dağlık kesimler olduğunu söylüyor.

    TÜBİTAK kaynaklı araştırmada, İzmir merkez ile Aliağa ve Menemen'de 4'ten büyük depremler tespit ediliyor. İzmir'deki en riskli semtler Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir. İzmir'deki projeyi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi TÜBİTAK'la birlikte yürütüyor.
  • Naci Görür'den İZMİR DEPREMİ uyarısı: "Bugün olmazsa yarın deprem yaratacak" İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde bekleniyor?

    İZMİR AKTİF FAYLARI HANGİLERİ?

    İzmir'de diri-aktif fayları aşağıdaki gibidir:

    Gediz Grabeni Batısı Fayları

    Dumanlıdağ Fayı

    Bornova Fayı

    İzmir Fayı

    Cumaovası Fayı

    Karaburun Fayı

    Gümüldür Fayı

    Karaburun Fayı

    Gümüldür Fayı

    Tuzla Fayı
  • Naci Görür'den İZMİR DEPREMİ uyarısı: "Bugün olmazsa yarın deprem yaratacak" İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde bekleniyor?

    İZMİR'DE BÜYÜK BİR DEPREM YAŞANMIŞTI

    AFAD verilerine göre; 30 Ekim 2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 45 artçı olmak üzere, toplam 1.670 artçı sarsıntı yaşanmıştı. Deprem sonucunda 17 bina yıkılmıştı.
  • Naci Görür'den İZMİR DEPREMİ uyarısı: "Bugün olmazsa yarın deprem yaratacak" İzmir depremi ne zaman, kaç şiddetinde bekleniyor?

    Deprem ve deprem sonucu oluşan tsunami, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde, Yunanistan'ın Kuzey Ege ve Güney Ege bölgelerinde can kayıplarına ve maddi hasarlara sebep oldu. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de 1'i boğulma sonucu olmak üzere toplam 117 kişi öldü ve 1.034 kişi yaralandı. İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinde çok sayıda bina yıkıldı. Yunanistan'da ise 2 kişi öldü ve 19 kişi yaralandı, Sisam Adası'ndaki Meryem Ana Kilisesi yıkıldı.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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