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Uzman isim uyardı: "Sivas'ta depremler olursa şaşırtıcı olmaz" İşte risk haritası

Sivas ilinin kuzeyinden Kuzey Anadolu Fay Hattı geçmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) bilgilerine göre geçtiğimiz aylarda Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yaşanan depremler ile Sivas fay hattı sorgulamaları hız kazandı. Naci Görür'den bir deprem açıklaması da Sivas için geldi. İşte Sivas fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...

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  • Naci Görür'den Sivas açıklaması: "Sivas'ta depremler olursa şaşırtıcı olmaz" Sivas'ta fay hattı var mı, riskli ilçeler hangileri?

    Sivas fay hattı deprem haritası ile riskli ilçeler... Naci Görür'den Sivas deprem uyarısı geldi. Prof. Dr. Naci Görür "Sivas'ta deprem olursa bizim için şaşırtıcı olmaz" ifadelerini kullandı.Sivas'ta yaşayanlar ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. İşte Sivas'ta yer alan aktif fay hatları hakkında merak edilen güncel bilgiler...
  • Naci Görür'den Sivas açıklaması: "Sivas'ta depremler olursa şaşırtıcı olmaz" Sivas'ta fay hattı var mı, riskli ilçeler hangileri?

    SİVAS'TAKİ DİRİ FAYLAR NEREDE?

    Sivas ili depremsellik açısından riskli bir bölgede yer almaktadır. Sivas’ın kuzeyinden sismik olarak aktif dünyaca bilinen bir fay zonu olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) geçmektedir. Bu fay zonu içerisinde doğudan batıya doğru Gölova, Akıncılar, Suşehri ve Koyulhisar ilçeleri yer almaktadır. Güney doğudan kuzey batıya doğru uzanan Kelkit Vadisi KAFZ’nun etkisi altında gelişmiştir. Bölgedeki jeolojik ve jeomorfolojik yapıdan dolayı heyelan ve çığ benzeri afetlersıklıkla yaşanmaktadır. Diğer önemli bir fay Gemerek, Şarkışla, Ulaşilçelerinden geçen Deliler fayıdır. Bu fayın devamında Zara ve Divriği illerinden geçen Divriği Fayı bulunmaktadır. Güneyde ise Gürün ilçesinde Sarız, Ayvalı ve Gürün fayları bulunmaktadır. Bu bölümde il merkezine en yakın fay olan Deliler Fayı ve deprem üretme potansiyeli yüksek olan Kuzey Anadolu Fayı yer alır.

    SİVAS DEPREM HARİTASINI DETAYLI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINZ
  • Naci Görür'den Sivas açıklaması: "Sivas'ta depremler olursa şaşırtıcı olmaz" Sivas'ta fay hattı var mı, riskli ilçeler hangileri?

    KUZEY ANADOLU FAY ZONU

    KAF yaklaşık 1200 km uzunluğunda,sağ yanal ötelenmeye sahip, genel olarak birkaç yüz metre ile 10 km arasında değişen genişlikte, bir zon şeklinde gelişmiş doğrultu atımlı bir fay sistemidir. Doğuda Karlıova’dan başlayıp batıda Biga Yarımadasıve Saros Körfezine kadar uzanır. KAFZ, Marmara Denizi içerisinde iki ana kola ayrılır. Kuzey kol Marmara Denizi’ni bir uçtan öbür uca geçer ve KAFZ’ın en aktif segmentidir. 17 Ağustos 1999 depremi bu kol üzerinde meydana gelmiştir. Güney kol ise Marmara Denizi’nde güneybatı doğrultusu ile Ege Denizi’ne doğru uzanır.
  • Naci Görür'den Sivas açıklaması: "Sivas'ta depremler olursa şaşırtıcı olmaz" Sivas'ta fay hattı var mı, riskli ilçeler hangileri?

    KAF geçmişte çok sayıda yıkıcı deprem üretmiştir. Türkiye’nin kuzey doğusunda 1939 büyük Erzincan depremi ile başlayan aktivite batıya doğru 1942, 1943, 1944, 951, 1957 ve 1967 depremleri ile devam etmiş ve en son 1999 İzmit ve Düzce depremleri ile son bulmuştur. Bu depremler sonucu KAFZ üzerinde 1100 km’den uzun yüzey kırığı oluşurken, on binlerce insan yaşamını yitirmiştir. KAFZ Sivasilinin kuzeyinden 4 ilçesini kat ederekBbatıya doğru ilerlemektedir. 1939 Erzincan depreminde bu ilçelerde çok sayıda can ve mal kayıpları meydana gelmiştir.
  • Naci Görür'den Sivas açıklaması: "Sivas'ta depremler olursa şaşırtıcı olmaz" Sivas'ta fay hattı var mı, riskli ilçeler hangileri?

    DELİLER FAYI 

    Deliler Fayı, Orta Anadolu’da yer alan Sivas ve Kangal Havzalarını birbirinden ayıran Tecer yükselimini güneyden sınırlandıran, DKD-BGB uzanımlı, ters bileşenli sol yanal doğrultu atımlı aktif bir fay zonudur. 
  • Naci Görür'den Sivas açıklaması: "Sivas'ta depremler olursa şaşırtıcı olmaz" Sivas'ta fay hattı var mı, riskli ilçeler hangileri?

    Doğuda Divriği kuzeybatısından başlayan ve batıda Felahiye güneydoğusuna kadar uzanan toplam 204 km uzunluğundaki Deliler Fayı, birbirinden sola ve sağa sıçramalı yapılar ile ayrılan 4 geometrik segmentten oluşur. Bu segmentler doğudan batıya doğru sırasıyla Tecer, Dökmetaş, Sarıoğlan ve Bünyan segmentleri olarak isimlendirilmektedir.
  • Naci Görür'den Sivas açıklaması: "Sivas'ta depremler olursa şaşırtıcı olmaz" Sivas'ta fay hattı var mı, riskli ilçeler hangileri?

    *Haberdeki bilgi ve görseller Sivas Afet İl Afet Risk Azaltma Kitapçığı'ndan alınmıştır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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