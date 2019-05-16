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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Nadide Hayat nerede çekildi? Konusu nedir? Nadide Hayat oyuncuları kimler?

Nadide Hayat komedi türünde film seveler için dikkatleri çeken yapımlar arasında yer alıyor. Nadide Hayat hem usta yönetmen Çağan Irmak ile hem de başrolünde yer alan Demet Akbay ve Yetkin Dikinciler ile adından söz ettiriyor. Peki Nadide Hayat nerede çekildi?

Nadide Hayat

Nadide Hayat oyuncuları kimler? Nadide Hayat nerede çekildi? soruları komedi tarzındaki filme ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Nadide Hayat filminde 50'sinden sonra hayatı değişen Nadide isimli kadının hikayesi paylaşılıyor. 2015 yılının Aralık ayında beyaz perdede izleyici ile buluşan Nadide Hayat 9 milyon lirayı aşan hasılat topladı. İşte Nadide Hayat'a dair detaylar...

NADİDE HAYAT NEREDE ÇEKİLDİ?

Nadide Hayat'ın çekimleri İstanbul Üniversitesi ve Muğla'da gerçekleştirildi.

NADİDE HAYAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Nadide Hayat'ın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ (Nadide),Yetkin Dikinciler (Yusuf Kaptan, Ümit Erlim (Kerim),Suzan Kardeş Gizem Erdem (Nadide'nin kızı),Sadi Celil Cengiz (Nadide'nin damadı),Şevket Genç (Tayfa),Sevil Akı, Irmak Örnek, Efecan Şenolsun, Burak Can, Batuhan Begimgil, Çisem Çancı, Ali Karagöz ve Doruk Kayra Sevir yer alıyor.

 

 

 

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