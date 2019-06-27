Nadide Hayat oyuncuları kimler? Nadide Hayat nerede çekildi? soruları komedi tarzındaki filme ilgi duyanlar tarafından araştırılıyor. Nadide Hayat filminde 50'sinden sonra hayatı değişen Nadide isimli kadının hikayesi paylaşılıyor. 2015 yılının Aralık ayında beyaz perdede izleyici ile buluşan Nadide Hayat 9 milyon lirayı aşan hasılat topladı. İşte Nadide Hayat'a dair detaylar...

NADİDE HAYAT NEREDE ÇEKİLDİ?

Nadide Hayat'ın çekimleri İstanbul Üniversitesi ve Muğla'da gerçekleştirildi.

NADİDE HAYAT FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Nadide Hayat'ın oyuncu kadrosunda Demet Akbağ (Nadide),Yetkin Dikinciler (Yusuf Kaptan, Ümit Erlim (Kerim),Suzan Kardeş Gizem Erdem (Nadide'nin kızı),Sadi Celil Cengiz (Nadide'nin damadı),Şevket Genç (Tayfa),Sevil Akı, Irmak Örnek, Efecan Şenolsun, Burak Can, Batuhan Begimgil, Çisem Çancı, Ali Karagöz ve Doruk Kayra Sevir yer alıyor.

NADİDE HAYAT FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Nadide Hanım, 30 yıllık hayat arkadaşını ani biçimde kaybedince, hayat karşısında ne istediğinin boşluğunu yaşar. Bir dönem kendisine hobiler edinmeye çalışsa da, hepsi birer geçici heves olarak kalır. Dikiş kursundan, koroya; gezilerden kabul günlerine hiçbir aktivitede aradığı mutluluğu bulayan Nadide Hanım, gazetede gördüğü bir haberle kendisini önce okul sıralarında, ardından mavi sulara kendini atar. Bir grup genç ve gizemli bir kaptan ile "yeni bir başlangıca" yelken açar!