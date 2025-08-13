BBC nin haberine g&ouml;re, Avustralya h&uuml;k&uuml;meti, rafineri kurulması i&ccedil;in Iluka Resources şirketine yaklaşık 1 milyar dolar kredi vererek, 2030&rsquo;a kadar Batı &uuml;lkelerinin nadir toprak elementleri talebinin &ouml;nemli bir kısmını karşılamayı hedefliyor. Uzmanlar, nadir toprak elementlerinin elektrikli ara&ccedil;lardan savunma sanayisine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olduğunu ve kontrol&uuml;n&uuml;n ulusal g&uuml;venlik a&ccedil;ısından da kritik &ouml;nemi bulunduğunu vurguluyor. Avustralya nın bu yatırımla g&uuml;venli ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir bir tedarik alternatifi sunmayı ama&ccedil;ladığı belirtiliyor. Iluka Resources şirketinden Dan McGrath, &ldquo;&Ccedil;in, bu materyallerin pazarını kontrol etme niyetini &ccedil;ok a&ccedil;ık ve kasıtlı şekilde g&ouml;sterdi. Bunun amacı, kendi &uuml;retim ve savunma sanayilerini desteklemekti.&rdquo; ifadelerini kullandı. &ldquo;2030&rsquo;a kadar Batı&rsquo;nın nadir toprak elementleri talebinin &ouml;nemli bir kısmını karşılayabileceğimizi d&uuml;ş&uuml;n&uuml;yoruz. M&uuml;şterilerimiz, &Ccedil;in dışında bağımsız, g&uuml;venli ve s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lebilir bir tedarik zincirine sahip olmanın, işlerinin devamlılığı i&ccedil;in temel olduğunu biliyor.&rdquo; diyen McGrath, rafinerinin &Ccedil;in&rsquo;e alternatif oluşturacağını vurguladı. McGrath, rafinerinin inşa edilmesi ve faaliyete ge&ccedil;mesinin iki yıl s&uuml;receğine işaret ederek, Avustralya h&uuml;k&uuml;metiyle kurduğumuz stratejik ortaklık olmasaydı, nadir toprak elementleri projesi ekonomik olarak uygulanabilir olmazdı.&rdquo; dedi. Curtin &Uuml;niversitesinden Jacques Eksteen ise riski oluşturan etkenin, nadir toprak elementlerinin miktarından &ccedil;ok, tedarik zincirindeki &uuml;lkelerin kontrol&uuml;nden kaynaklandığını belirtti. &Ccedil;in, 17 grup nadir toprak elementinin yaklaşık 90 ını &uuml;retiyor. * Haberin g&ouml;rseli Anadolu Ajansı ndan servis edilmiştir. G&ouml;rsel temsilidir.