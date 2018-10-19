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Bakanlıkta 'süre sınırı' görüşü hakim...
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Nafaka çalıştayında 5 farklı öneri çıktı

"Ömür boyu nafaka", son dönemin en çok tartışılan konularından biri... Ankara'da geçen hafta yapılan nafaka çalıştayında, katılımcılar ortak bir görüşte uzlaşamadı. 5 farklı öneri ortaya çıktı.

19.10.2018 - 15:45 | Güncelleme:

 

“Nafaka ödeme sisteminin adil bir hale getirilmesi”; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planında yer alıyordu. Konu, iki bakanlığın düzenlediği çalıştayda masaya yatırıldı. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Adalet ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın düzenlediği çalıştaya, bakanlar, bürokratlar, hukukçular, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri katıldı. Konu tüm boyutlarıyla tartışıldı, alternatif formüller konuşuldu, ancak uzlaşma sağlanamadı. 5 farklı görüş ortaya çıktı.

İLK GÖRÜŞ: “MEVCUT HALİYLE DEVAM ETSİN”

Peki ne diyor bu görüşler? Kadın derneklerinin ağırlıkta olduğu grup, mevcut sisteminin, yani ömür boyu nafakanın devamını savundu. İkinci öneri ise nafakanın hakimin takdirine bırakılması yönünde. Bu görüşe göre, nafaka için herhangi bir alt sınır üst sınır konulmayacak, aile hakimi boşanmada kusur durumu, eşlerin maddi durumu gibi kriterler ışığında nafaka süresini takdir edecek.

SÜRE SINIRI KONSUN AMA…

Diğer üç öneri ise; ömür boyu nafaka uygulamasının kesinlikle son bulması yönünde...

Süre sınırı getirilmesi konusunda herkes hemfikir. Ayrıldıkları nokta ise; sürenin ne kadar olacağı... Bunlardan bir grup, nafakanın 2 yıldan az olmamak kaydıyla ve evlilik süresinin yarısını geçmeyecek şekilde hakim tarafından takdir edilmesi yönünde görüş bildirirken, diğer grup; “1 yıldan az, 5 yıldan fazla olmasın" diyor. Üçüncü gruptakiler ise; evli kalınan süreye bakılmaksızın bir üst sınır konulması önerisinde bulundu.

BAKANLIKTA DA SÜRE SINIRI GÖRÜŞÜ HAKİM

Görüşler bir rapor halinde hükümete sunulacak, bu öneriler ışığında yeni nafaka sistemine ilişkin yasa taslağına son şekli verilecek. Adalet Bakanlığı’nın görüşünün de nafakaya bir süre sınırı konulması yönünde olduğu ifade ediliyor. Düzenlemenin kasım ayı ortalarına kadar Meclis’e sevk edilmesi planlanıyor.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 7 dakika önce
    DURDURUN ARTIK ŞU SÜRESİZ NAFAKA ADALETSİZLİĞİNİ! RESMİ EVLİLİK YAPMAKTAN KORKAR OLDU HERKES
  • Misafir 8 dakika önce
    Erkek ve kadın boşanınca bence erkek kadına ömür boyu nafakayı versin ve hatta gelinin anne ve babası yaşıyorsa onlarada nafaka versin böylelikle istihdam artar devletimizin sırtına yük binmez sgk kurumuda kâra geçer zarar etmez.
  • Misafir 13 dakika önce
    Evlilikte hatalı olan (aldatan, şiddet uygulayan v.b.) kişiye göre yapılması daha adaletli olacaktır. Diğer türlü evliliğe sadakati olan kadını (genelde) cezalandırmak olur. Yoksa memleketin bir çivisi daha çıkacak gibi.
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