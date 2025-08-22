Naomi Watts ve Liev Schreiber oğulları Sasha'yı üniversite yuırduna taşıdı

Naomi Watts ile Liev Schreiber, oğulları Sasha'nın üniversite yurduna taşınma sürecini birlikte yürüttü. 11 yıllık birlikteliğin ardından Eylül 2016'da ayrılan Naomi Watts ile Liev Schreiber ikilisi, 18 yaşındaki oğullarını New York'tan, USC Dramatik Sanatlar Okulu'nda eğitim gördüğü Los Angeles'a yerleştirmek bir araya geldi. Naomi Watts, New York'taki evlerinden ayrılıp Los Angeles'a gittikleri, alışveriş yaptıkları, oğullarını yurt odasına yerleştirdikleri anların fotoğraflarını paylaştı.

Naomi Watts; "Paketledik, paket açtık, istifledik ve renklere göre ayırdık. Yürüdük yürüdük, heyecanla erken kalktık. Sonra alışveriş yaptık, alışveriş yaptık ve bazen aptal şeyler için kavga ettik... Güldük, ağladık, fazladan birkaç kez gizlice ağladım. Çok sarıldık" sözleriyle oğluna üniversite yolculuğu için vedasını anlattı.

Oğlu Sasha için; "Büyük hayaller kurdu ve harika bir şey için gerçekten çok çalıştı" diyen Naomi Watts, Liev Schreiber ile birlikte oğlunu yeni hayatına hazırladı.