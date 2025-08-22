Habertürk
        Naomi Watts ve Liev Schreiber oğulları Sasha'yı üniversite yuırduna taşıdı - magazin haberleri

        Naomi Watts ve Liev Schreiber oğulları Sasha'yı üniversite yuırduna taşıdı

        Şimdi farklı kişilerle evli olan Naomi Watts ile Liev Schreiber ikilisi, 11 yıllık birlikteliklerinden dünyaya gelen 18 yaşında olan oğullarını üniversite yurduna yerleştirmek için birlikte hareket etti. Watts, oğlu Sasha'nın yurt odasından fotoğraflar paylaştı

        Giriş: 22.08.2025 - 10:30 Güncelleme: 22.08.2025 - 10:42
        Naomi Watts ile Liev Schreiber, oğulları Sasha'nın üniversite yurduna taşınma sürecini birlikte yürüttü. 11 yıllık birlikteliğin ardından Eylül 2016'da ayrılan Naomi Watts ile Liev Schreiber ikilisi, 18 yaşındaki oğullarını New York'tan, USC Dramatik Sanatlar Okulu'nda eğitim gördüğü Los Angeles'a yerleştirmek bir araya geldi. Naomi Watts, New York'taki evlerinden ayrılıp Los Angeles'a gittikleri, alışveriş yaptıkları, oğullarını yurt odasına yerleştirdikleri anların fotoğraflarını paylaştı.

        Naomi Watts; "Paketledik, paket açtık, istifledik ve renklere göre ayırdık. Yürüdük yürüdük, heyecanla erken kalktık. Sonra alışveriş yaptık, alışveriş yaptık ve bazen aptal şeyler için kavga ettik... Güldük, ağladık, fazladan birkaç kez gizlice ağladım. Çok sarıldık" sözleriyle oğluna üniversite yolculuğu için vedasını anlattı.

        Oğlu Sasha için; "Büyük hayaller kurdu ve harika bir şey için gerçekten çok çalıştı" diyen Naomi Watts, Liev Schreiber ile birlikte oğlunu yeni hayatına hazırladı.

        Hiç evlenmeyen Naomi Watts ile Liev Schreiber çiftinin 16 yaşında Kai adında bir de kızı var. İkili, birbirleriyle evlenmese de, ayrıldıktan sonra başkalarıyla evlendi.

        Naomi Watts, 2023'ün haziran ayında oyuncu Billy Crudup'la evlenirken, Schreiber de aynı yılın temmuz ayında Taylor Neisen'le evlendi. Liev ve Taylor çiftinin Ağustos 2023'te kızları Hazel Bee dünyaya geldi.

        Naomi Watts ile Liev Schreiber, oğulları Sasha'nın hazirandaki lise mezuniyetine şimdiki eşleriyle birlikte katılmıştı

