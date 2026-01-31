Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Napoli: 2 - Fiorentina: 1 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 23. haftasında Napoli, evinde Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Antonio Vergara ve Mugiel Gutierrez'in golleriyle galibiyete ulaşan Napoli, puanını 46'ya yükseltti. Fiorentina ise haftayı 17 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 22:13 Güncelleme: 31.01.2026 - 22:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Napoli, Fiorentina'yı iki golle geçti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Serie A'nın 23. haftasında Napoli, Fiorentina'yı ağırladı. Diego Armando Maradona Stadı'ndaki müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Napoli oldu.

        Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Antonio Vergara ve 49. dakikada Miguel Gutierrez kaydetti.

        Fiorentina'nın tek golü 57. dakikada Manor Salomon'dan geldi.

        Juventus yenilgisinin yarasını saran Napoli, puanını 46'ya yükseltti. Üst üste ikinci yenilgisini alan Fiorentina, 17 puanda kaldı.

        Napoli, gelecek hafta Genoa deplasmanına gidecek. Fiorentina ise sahasında Torino'yu ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 30 Ocak 2026 (Özel'den Erken Seçim Çağrısı)

        İzmir'de trafiğe sağanak darbesi. Türk Dünyası Liderleri buluştu. İşsizlik rakamlarında düşüş. Kurye ehliyetlerinde yeni dönem. Hakan Fidan: Şam ile SDG anlaşmasını destekliyoruz. ABD'de ICE'a karşı tepkiler büyüyor. ICE ekiplerine talimat. Özel'den erken seçim çağrısı. MHP'li Yalçın'dan süreç mesaj...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?