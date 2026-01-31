Napoli: 2 - Fiorentina: 1 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Napoli, evinde Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti. Antonio Vergara ve Mugiel Gutierrez'in golleriyle galibiyete ulaşan Napoli, puanını 46'ya yükseltti. Fiorentina ise haftayı 17 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Napoli, Fiorentina'yı ağırladı. Diego Armando Maradona Stadı'ndaki müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Napoli oldu.
Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Antonio Vergara ve 49. dakikada Miguel Gutierrez kaydetti.
Fiorentina'nın tek golü 57. dakikada Manor Salomon'dan geldi.
Juventus yenilgisinin yarasını saran Napoli, puanını 46'ya yükseltti. Üst üste ikinci yenilgisini alan Fiorentina, 17 puanda kaldı.
Napoli, gelecek hafta Genoa deplasmanına gidecek. Fiorentina ise sahasında Torino'yu ağırlayacak.