Napoli: 2 - Fiorentina: 1 | MAÇ SONUCU

Gün Başlıyor - 30 Ocak 2026 (Özel'den Erken Seçim Çağrısı)

İzmir'de trafiğe sağanak darbesi. Türk Dünyası Liderleri buluştu. İşsizlik rakamlarında düşüş. Kurye ehliyetlerinde yeni dönem. Hakan Fidan: Şam ile SDG anlaşmasını destekliyoruz. ABD'de ICE'a karşı tepkiler büyüyor. ICE ekiplerine talimat. Özel'den erken seçim çağrısı. MHP'li Yalçın'dan süreç mesaj... Daha Fazla Göster İzmir'de trafiğe sağanak darbesi. Türk Dünyası Liderleri buluştu. İşsizlik rakamlarında düşüş. Kurye ehliyetlerinde yeni dönem. Hakan Fidan: Şam ile SDG anlaşmasını destekliyoruz. ABD'de ICE'a karşı tepkiler büyüyor. ICE ekiplerine talimat. Özel'den erken seçim çağrısı. MHP'li Yalçın'dan süreç mesajı. DEM Parti'den DEVA ve Saadet'e ziyaret. Körfez'de gerilim had safhada. Yeni FED Başkanı kim olacak? Altın kanatlandı uçuyor. Mamdani: Zenginlere vergi artırılmalı. Fenerbahçe Play-Off turunda. Aziz İhsan Aktaş davasında savunmalar. İsrailliler Bedevi köyüne saldırdı. Devrim Muhafızları terör listesinde. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster