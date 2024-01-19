Napoli: 3 - Fiorentina: 0 MAÇ SONUCU
İtalya Süper Kupa'da Dörtlü Final maçında Napoli, Fiorentina'yı 3-0 mağlup ederek final biletini cebine koydu.
İtalya Süper Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı başladı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliğindeki organizasyonun ilk maçında Napoli ile Fiorentina karşılaştı.
Napoli 22. dakikada Giovanni Simeone, 84 ve 86. dakikalarda Alessio Zerbin'nin attığı gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Fiorentina'da Jonathan Ikone 44. dakikada penaltı vuruşunu gole çeviremedi.
Napoli, İnter - Lazio eşleşmesinin galibi ile finalde karşı karşıya gelecek.