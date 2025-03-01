Napoli- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A'nın 27. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Napoli ile İnter kozlarını paylaşıyor. Lig'de 17 galibiyet 5 beraberlik ve 4 mağlübiyetle 56 puan toplayan Napoli, ikinci sırada bulunuyor. Öte yandan 17 galibiyet 6 beraberlik ve 4 yenilgi alan İnter, rakibinin 1 puan önünde 57 puanla lider olarak yer alıyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar yapılıyor. Peki, Napoli- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Habertürk Giriş: 01.03.2025 - 13:15 Güncelleme: 01.03.2025 - 13:15 facebook

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