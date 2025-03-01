Napoli- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 27. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Napoli ile İnter kozlarını paylaşıyor. Lig'de 17 galibiyet 5 beraberlik ve 4 mağlübiyetle 56 puan toplayan Napoli, ikinci sırada bulunuyor. Öte yandan 17 galibiyet 6 beraberlik ve 4 yenilgi alan İnter, rakibinin 1 puan önünde 57 puanla lider olarak yer alıyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya dair araştırmalar yapılıyor. Peki, Napoli- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Napoli- İnter maçına sayılı saatler kaldı. Lig'de oynadığı son 4 maçında 3 beraberlik 1 yenilgi alan Napoli, son oynanan Como maçını kaybetmesiyle liderliği İnter'e bıraktı. Napoli evinde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlübiyetle sahadan ayrıldı. Öte yandan deplasmanda oynadığı 13 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik elde eden İnter son oynadığı 2 dış saha maçında yenildi. Peki, heyecanla beklenen Napoli- İnter maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...
NAPOLİ- İNTER MAÇI NE ZAMAN?
Napoli- İnter maçı 1 Mart Cumartesi (bugün) 20.00'de oynanacak.
NAPOLİ- İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus ve dijital platform EXXEN'den canlı yayınlanacak.
NAPOLİ MUHTEMEL 11
Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola, Lukaku, Raspadori
İNTER MUHTEMEL 11
Martinez, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martinez