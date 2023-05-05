Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

Napoli'nin İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 33 yıl sonra yeniden şampiyonluğa ulaşması, ülke basınında manşetlere taşındı

ABONE OL
AA / HABERTURK.COM
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    Napoli'nin İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 33 yıl sonra yeniden şampiyonluğa ulaşması, ülke basınında manşetlere taşındı.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    Serie A'nın 33. haftasında Udinese ile 1-1 berabere kalarak en yakın takipçisi Lazio'nun 16 puan önünde şampiyonluğunu ilan eden Napoli'nin bu başarısı, taraftarlarını sevince boğarken, medyada da geniş yer buldu.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    Corriere dello Sport, "Napoli Şampiyon. Önünde diz çökün" manşetini atarken, 33 yıl sonra gelen şampiyonluğun bir benzerinin olmadığı, Napoli'nin kendini ulaşılmaz kılarak benzeri olmayan bir şampiyonluk kazandığı belirtildi.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    Gazetede Napoli'nin şampiyonluğuyla ilgili, "Maradona'ın kazandığı şampiyonluktan 33 yıl sonra gelen şampiyonluk. Hakkı herkesçe teslim edilen, evrensel olarak tanınan muhteşem bir Napoli: Harika oyun, büyük sürprizler ve çılgın bir coşku." yorumu yapıldı.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    La Gazzetta dello Sport, "Napoli cennette" manşetiyle mavi-beyazlı takımın Serie A şampiyonluğunu duyurdu. Napoli'nin 33 yıllık bekleyişin ardından mutlu sona ulaştığı belirtilirken, bu bekleyişin son haftalardaki puan kaybıyla biraz uzadığı ifade edildi.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    Gazetede, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in film yapımcısı olması sebebiyle şampiyonluk için, "Başkanın en güzel filmi" denildi.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    Başkan De Laurentiis'in 2004'te satın aldığı Napoli'nin, 2006'da Serie B'ye, 2007'de Serie A'ya yükseldiği, 2011'de Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edip, 2012'de İtalya Kupası'nı kazandığı, 2023'te ise adını Serie A'nın zirvesine yazdırdığı paylaşıldı.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    Napoli'nin bu başarasına 22 yaşındaki Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia'nın asistleriyle , 24 yaşındaki Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in ise 22 golle büyük katkı sağladığı vurgulandı.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    Tuttosport gazetesi de "Maradona gördün mü?" manşetiyle, Napoli'nin Maradona'dan 33 yıl sonra ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadığına dikkati çekti.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    SERİE A KULÜPLERİNDEN NAPOLİ'YE TEBRİK

    Napoli'nin Serie A şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından ligdeki rakipleri tebrik mesajı yayımladı.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    Juventus, Napoli'yi Serie A'daki 3. şampiyonluğundan ötürü kutlarken, Milan Kulübü, "Napoli'ye şampiyonluk için tebrikler. Büyük başarı ve hak edilmiş bir şampiyonluk." paylaşımında bulundu.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    Inter kulübü de Twitter hesabından, "Başkan Steven Zhang ve bütün kulüp, Napoli'yi ve Luciano Spalletti'yi şampiyonluğu kazanmasından ötürü kutluyor." paylaşımını yaptı.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Napoli’yi kutlayanlar arasında yer aldı.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    Meloni, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Napoli, son şampiyonluğundan 33 yıl sonra İtalya şampiyonu oluyor. Teknik direktör Spalletti'yi, bütün takımı ve camiayı bu sonuçtan ötürü tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    KUTLAMALAR SIRASINDA 1 KİŞİ ÖLDÜ

    Elde edilen şampiyonluk binlerce Napoli taraftarını sokaklara dökerken, bu başarı kentte gece boyunca kutlandı.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    Çok sayıda havai fişeğin de atıldığı kentteki kutlamalarda silah ve patlayıcı maddeler can kaybı ve yaralanmalara da yol açtı.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    İtalyan basınındaki haberlere göre, 26 yaşındaki bir genç kutlamalar sırasında yaralandı ve hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    Polisin, gencin kutlamalarda açılan ateşle mi yoksa kasten mi öldürüldüğünü araştırdığı, olayın şampiyonluk kutlamalarıyla bağlantılı olmayabileceği belirtildi.
  • Napoli'nin 33 yıl sonra gelen Serie A şampiyonluğu, İtalya'da manşetlerde

    Kutlamalar sırasında 3 kişinin daha açılan ateşle yaralandığı kaydedildi.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.