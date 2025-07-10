Napoli'nin istediği teminat mektubu nedir?

İtalya ekibi Napoli, Victor Osimhen transferi için Galatasaray'dan teminat mektubu talep etti. Teminat mektubu nedir, Galatasaray transfer için teminatı nasıl sağlayacak? Haberturk.com Ekonomi Editörü Ahmet Hamdi Girgin, detaylarıyla HT Spor ekranlarında yayınlanan Bakış Açısı programında anlattı.

Mektubu almanın zor olduğunu dile getiren Girgin, "Aslında bu çok garip bir istek değil. Bu mektup herhangi bir ticaret anlaşmasında isteniyor. İnternette araştırırsanız bunun daha önce uygulandığını görebilirsiniz. Galatasaray'ın tek problemi bu mektubu almanın zor olması." ifadelerini kullandı.

TEMİNAT MEKTUBU NEDİR?

Teminat mektubunu detaylarıyla anlatan Ahmet Hamdi Girgin, "Teminat mektubu şudur; Sen benden teminat mektubu istiyorsun, ben bankaya gidiyorum, bunun için bankaya 'Şu meblağ için teminat mektubu istiyorum' diyorum. Teminat mektubunu alınca ödemeyi yapamazsam aradan çekiliyorum banka ödüyor. Teminat mektubundan sonra Napoli'nin muhattabı banka oluyor. Napoli bu durumda bir güvence bulmuş oluyor." dedi.