Nar Suyunun Faydaları Neler? Nar Suyu İçmek Neye İyi Gelir ve Günde Ne Kadar İçilmeli?

Nar suyunun faydaları 0:00 / 0:00

Doğada yer alan meyvelerin tüketimi insan sağlığına pek çok alanda fayda sağlar. Nar meyvesi de bunlardan biridir. Taneli bir meyve olan narın aynı zamanda suyunun tüketimi de tercih edilmektedir. Nar suyunun faydaları İbrahim Saraçoğlu gibi uzmanlar tarafından hem internette hem de televizyon ekranlarında sıkça karşımıza çıkmaktadır. Nar suyu ve faydaları hakkında bilinmesi gereken tüm detayları sizler için hazırladığımız yazımızda okuyabilirsiniz.

Nar Suyu Faydaları

Nar hem meyve hem de suyu sıkılarak tüketilebilir. İki şekilde de aynı faydayı görebilirsiniz. Nar suyunun içeriğinde antioksidan yoğun olarak bulunur. Fitokimyasal içeriği olmadığı için sağlık için oldukça faydalıdır.

Sindirim sistemini düzenleme özelliği vardır.

Nar suyu tüketirken posasını da tüketmeye özen göstermelisiniz. Nar suyu posasız tüketildiğinde vitamin açısından zayıflar.

Nar suyu prostat kanserine iyi gelir.

C vitamini içeriği ile cilt sağlığına iyi gelir.

Zengin folik asit içeriği ile gebe kadınlarda tüketimi önerilir.

Yüksek tansiyonun düşürülmesinde etkilidir.

İltihap kurutucu flavonellere sahip olan nar eklem ve diz ağrılarına da iyi gelir.

Hafızayı kuvvetlendirmeye yardımcı olur.

Kalp ve damar hastalıkları için önemli bir yere sahiptir.

Lifli bir içecek olduğu için yağ yakma özelliğine de sahiptir. Günde 2 bardak nar suyu içmek göbek yağlarından daha hızlı kurtulmanızı destekleyecektir.

Nar Suyunun Zararları

Sağlık için şifa deposu olan narın tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Bunlardan ilki nar suyunun kolesterol ve tansiyon ilaçları ile birlikte tüketilmemesidir. Bu ilaçları tüketen kişilerin doktor görüşünün ardından nar suyu tüketmeleri önerilir.

Nardaki şeker oranı yüksek olduğu için diyabet ya da obezite problemleri olan kişiler nar suyu tüketiminde dikkatli olmalıdır.

Fazla nar suyu tüketimi sonunda şişkinlik ve gaz meydana gelebilir.

Hamile kadınların fazla tüketmemesi önerilir. Nar suyu uterus kasılmalarına yol açabilir.

Nar Suyu Günde Ne Kadar İçilmeli?

Nar suyu tüketiminde önerilen miktar günde 2 bardağı geçmemelidir. Fazla tüketimi yapıldığında istenemeyen yan etkiler meydana gelebilir.

Nar Suyu Mideye İyi Gelir Mi?

Nar suyu mide için hem faydalı hem de zararlı bir içecek olabilir. Nar suyunun içeriğindeki antioksidanlar sindirim sistemini düzenleyerek bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayabilir. Ancak fazla tüketimi midede gaz ve şişkinliğe yol açar. Bu yüzden doğru miktarda tüketimine dikkat edilmelidir.

Nar Suyu Cilde Faydaları

Nar suyu cilt üzerinde anti- aging etkisi sağlayan bir içecektir. Bunun yanı sıra cilt sağlığı ve kırışıklıkların önüne geçen kolajen dengesini de korur. Bu yüzden erken yaşlanmayı geciktirme özelliği vardır. Nar suyu düzenli tüketildiği takdirde hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak cildin de yenilenmesine yardımcı olur. Sivilcelerin iyileşmesinde de yardımcı olana nar son zamanlarda kozmetik ürünlerinde de sıklıkla tercih edilmektedir.

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Nar Suyu İshale İyi Gelir Mi?

Nar suyunun faydaları hakkında merak edilen konulardan biri de ishale iyi gelip gelmediğidir. Nar suyu düzenli tüketimde bağırsak parazitlerini temizler ve sindirim sistemini düzenler. Bu yüzden ishale iyi geldiği bilinmektedir.