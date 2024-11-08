Narin Güran cinayeti çözüldü mü? Narin'i kim, neden öldürdü, dava sonuçlandı mı?

NARİN GÜRAN’I KİM NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Narin Güran cinayeti davası ikinci günde devam ediyor. Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran ifadesinde "Olay nasıl böyle oldu, bilmiyorum" dedi. Duruşma sırasında sinir krizi geçiren Baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı.

Sanıklar ve tanıklar sırayla saat: 09.30'da duruşma salonuna alındı. Önce Arif Güran, ardından Enes Güran geldi. Peşinden anne Yüksel Güran içeri girdi. Üzerinde dünkü siyah kıyafetleri var. Sonrasında da Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar getirildi. Narin'in tutuksuz olan abisi Baran Güran salona çağrıldı.

"ANNEN, KARDEŞİN VE AMCAN SANIK"

Ağabey Baran Güran tanık olarak kürsüye geldi. Mahkeme Başkanı, "Annen, amcan ve kardeşin sanık, tanıklık yapmama hakkın var" dedi.

Baran: Tanıklık yapacağım. Erzurum'da çalışıyorum. Saat 07.00-08.00 gibi kardeşim Muhammet aradı ve Narin'in kaybolduğunu söyledi. Ben de eve geldim caminin orada toplanmışlardı sonra 112'yi aradım.

HAKİM: Amcanın evine kamera kurulmuş gizli toplantı yapılmış.

Baran: Gizli toplantı evde mi olur? 'Bakan geliyor evi boşaltın' diyorlardı, bakan geliyordu gizli toplantı olsa köyde olmazdı.

HAKİM: Kadınlar kavgası...

Baran: Ben orada değildim.

HAKİM: Kadınların ağzı kapatılıyor konuşmasın diye.

Baran: Herkes gergin.

HAKİM: "Erkekler yaptı neden susuyorsunuz" diye kadınlar söylemiş.

Baran: Herkes gergin o gerginlikle söylenmiştir.

HAKİM: Narin kaçırıldı veya öldürüldü diye bir şey duydun mu?

Baran: Olay günü bir araba geldiği söylendi bir araba gelmiş o gün biz kaçırılmış dedik. Şıha gidildi; 'ölse ben bilirdim, kaçırılmış' dedi. Biz de kaçırılmış sandık.

DURUŞMA SALONU KARIŞTI

DİYARBAKIR BAROSU ESKİ BAŞKANI NAHİT EREN: Biz sorgu yaparken sen dışarıdaydın.

Salim Güran, "Sen neyin peşindesin" dedi. Baran'ın da peşinde olduğu şeyin peşindeyim.

Bu sırada baba Arif Güran ağlamaya başladı...

DİYARBAKIR BAROSU ESKİ BAŞKANI NAHİT EREN: Arif bey lütfen benim neyin peşinde olduğumu söylemem lazım benim amacım; yaşamıma da neden olsa 3 çocuk babası olarak mis gibi kokan Narin'in katilinin peşindeyim. O yüzden Baran sana Adli Tıp'ta kardeşini göstermedim; o kokuyu alma diye sen de mis kokusuyla kalsın diye.

"KIZIM KATLEDİLMİŞ SEN NE DİYORSUN"

Arif Güran haykırarak Kürtçe konuşmaya başladı. Arif Güran, "Kızım katledilmiş sen ne diyorsun" diye bağırdı. Ardından duruşma salonundan çıkartıldı.

Duruşmayı takip eden Güran ailesi mensupları, Nahit Eren'e tepki gösterip, "Onu istemiyoruz" dedi. Sanık avukatları da "Böyle yargılama yapılamaz" diye tepki gösterdi. Mahkeme başkanı da duruşmayı izleyen Güran ailesi fertlerinin yanına gitti ve kendilerini sakinleştirmeye çalıştı.

Duruşma salonu karıştı. Mahkeme başkanı, avukatlara, "Soruyu direkt soracaksınız. Direkt sorulmazsa salondan çıkartırım" dedi.