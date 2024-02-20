Narman Peribacaları'nda kar üstünde dörtnala gezi
Erzurum'un karla kaplı Narman ilçesindeki peribacalarına gelen ziyaretçiler, beyaz örtü üzerinde atlarını dörtnala koşturup gezinti yaptı
Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta yer alan ve Amerika'daki ünlü Grand Kanyon ile benzerliği dikkati çeken peri bacalarında 12 ayrı kanyon bulunuyor.
Narman-Pasinler kara yolunun 7'nci kilometresinde yer alan peribacaları, bölgede bir süredir etkili olan yağışlar sonrası karla kaplandı.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği peribacaları, yağan karla kırmızı-beyaz görünüme kavuştu.
Bölgenin önemli turizm potansiyelinin başında yer alan peribacalarına atlarıyla gelen bazı ziyaretçiler de dikkat çekti.
Atlarını kar üzerinde dört nala koşturan vatandaşlar, eşsiz manzarada keyifli vakit geçirdi.