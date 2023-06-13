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Nasdaq'tan 10.5 milyar dolarlık satın alma

Nasdaq, Thoma Bravo'nun sahip olduğu finansal yazılım şirketi Adenza'yı 10.5 milyar dolara satın alacağını bildirdi

Nasdaq'tan 10.5 milyar dolarlık satın alma
AA

Nasdaq'tan yapılan açıklamada, finansal hizmetler endüstrisi için kritik risk yönetimi ve düzenleyici yazılım sağlayıcısı olan Adenza'yı Thoma Bravo'dan satın almak için bir anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Söz konusu satın almanın, Nasdaq'ın dünya finansal sisteminin güvenilir yapısı haline gelme stratejik vizyonunu hızlandıracağı vurgulanan açıklamada, işlemin tamamlanmasının ardından Thoma Bravo'nun yönetici ortaklarından Holden Spaht'ın Nasdaq'ın 12 üyeye çıkarılacak olan yönetim kuruluna atanmasının beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Nasdaq'ın, Adenza'yı 5,75 milyar dolar nakit ve 85,6 milyon Nasdaq adi hisse senedi olmak üzere 10,5 milyar dolara satın alacağı kaydedildi.

Nasdaq'ın satın alma bedelinin nakit kısmı için finansman elde ettiği ifade edilen açıklamada, işlemin kapanışında şirketin tedavüldeki hisselerinin yaklaşık yüzde 14,9'unun Adenza'nın sahiplerine ihraç edileceği belirtildi.

Açıklamada, satın alma işleminin 6 ila 9 ay içinde tamamlanmasının beklendiği aktarıldı.

İşlemin tamamlanması halinde Adenza anlaşması, Nasdaq tarihindeki en büyük satın alma olacak.

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