Belgrad'da ödül kazandı 0:00 / 0:00

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'Nasipse Adayız', Belgrad Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi İlk Film Ödülü'ne layık görüldü. Ercan Kesal, senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünde yer aldığı filminin ödülünü almak için pandemi nedeniyle Sırbistan'a gidemedi. Kesal, duygu ve düşüncelerini festivale katılanlarla paylaştığı videoda, Sırbistan'ın kendisinin hayatında özel bir yeri olduğunu, babasının okuması için aldığı ilk ciddi kitabın Ivo Andric'in 'Drina Köprüsü' olması ve yıllar sonrasında "Bir Zamanlar Anadolu'da" filmiyle Sırbistan'a Emir Kusturica'nın davetlisi olarak gittiklerinde Kustirica'nın kendisine hediye olarak aynı kitabı hediye etmesinin kendisi için büyük anlamı olduğunu ifade etti.

Ercan Kesal'ın genç bir doktor olarak Beyoğlu belediye başkan aday adayı olmasını anlatan ve aynı adlı kitaptan uyarlanan filmin diğer başrollerini Selin Yeninci, İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci paylaştı.