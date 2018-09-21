Nasrallah, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de bir araya gelerek Suriye rejiminin İdlib'e operasyon yapmasını önlemek için gerçekleştirdiği anlaşmayı kastederek "İdlib'te uzlaşma da olsa orada kalacağız. İdlib anlaşmasıyla birlikte şayet her şey doğru yapılırsa, Suriye'nin büyük bir sükunete varabileceğini tahmin ediyoruz, somut bir şekilde artık cepheler olmayacak" diye konuştu.

Nasrallah, "Bizim oradaki varlığımız bir gerekliliğe ve Suriye liderliğinin rızasına bağlıdır" dedi.

Rus savaş uçağının düşerek 15 askerinin ölümüne neden olan saldırı hakkında da "Bazı özürler doğru değil. Lazkiye'de barikatı ya da bölgeyi ya da yoğunluğun olduğu yeri vurup, Hizbullah'ın suçudur demek. Bunların tümü İsrail'in yalanı. İşte bu gerçek." ifadelerini kullandı.

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