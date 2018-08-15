İsrail- Lübnan savaşının 12. yılı dolayısıyla halka seslenen Nasrallah, Başbakan Saad Hariri'nin, ülkesi ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine karşı olduğu yönündeki sözlerini değerlendirdi. Nasrallah, "Suriye ile ilişkiler konusunda muhalif görüşler içinde olduğumuz bazı liderlere bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Kendilerini, sonradan geri adım atacakları pozisyonlar içine sokmasınlar. Biraz beklesinler, Suriye'deki durumun nereye gittiğini gözlemlesinler. Nihayetinde Lübnan izole bir ada değil." dedi.

Hükümetin kurulmasının gecikmesi konusuna da değinen Nasrallah, başlangıçtan beri taleplerinde mütevazı olduklarını belirterek, "Bazılarının, bölgesel değişimlerin hükümetin kurulmasına etki edeceği bahsine girdiği netlik kazanırsa o vakit biz de isteklerimizi yeniden gözden geçiririz." ifadesini kullandı.

YÜZYILIN ANLAŞMASI

AA'nın haberine göre Nasrallah ayrıca, diyaloğun hükümetin kurulmasını sağlaması temennisinde bulundu. "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen planla ilgili Nasrallah, bazılarının, hükümetlere ve yetkililere Yüzyılın Anlaşması'nı "kader" ya da "kabul etmekten başka çarenin olmadığı" bir plan gibi dayattıklarını söyledi.

Yaşanan gelişmeler ve Filistinlilerin söz konusu anlaşmaya karşı çıkan ortak tavrı nedeniyle anlaşmanın kabul edilmemesi ihtimalinin yüksek olduğunu vurgulayan Nasrallah, "Kudüs'ün siyonistlere satılmasının sorumluluğunu yüklenebilecek Filistinli hiçbir yetkili ve lider yoktur." diye konuştu.

HARİRİ NE DEMİŞTİ?

Lübnan Başbakanı Hariri dün, ülkesi ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesine karşı olduğunu söylemişti. Lübnan'da hükümetin halen kurulamamasının arkasında, siyasi güçlerin hükümet içinde daha büyük temsil oranına sahip olma isteği yatıyor.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetiminin üzerinde çalıştığı "Yüzyılın Anlaşması" planı, "işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılması, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin büyük bölümünün varlığını korumaya devam etmesi" gibi şartları içeriyor.

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