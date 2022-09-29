NASREDDİN HOCA GERÇEKTEN VAR MI?

Nasreddin Hoca'nın varlığı hâlâ tartışılıyor. Bu zamana kadar varlığına dair bulunan bazı belgeler olsa da henüz uzlaşılmış bir görüş yok.

Bulunan belgere göre; 1208 yılında Akşehir'in Hortu köyünde doğan Nasreddin Hoca, burada temel eğitimini aldıktan sonra Sivrihisar'da medresede eğitim görmüş ve babasının ölümü üzerine döndüğü memleketinde köy imamlığı görevini üstlenmiştir.