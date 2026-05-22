        Haberler Dünya NATO'da gözler Ankara zirvesinde: Rubio "en önemli toplantılardan" biri olacağını vurguladı | Dış Haberler

        NATO'da gözler Ankara zirvesinde: Rubio "en önemli toplantılardan" biri olacağını vurguladı

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, NATO'nun Ankara'da yapılacak liderler zirvesinin, ABD Başkanı Trump'ın ittifaka yönelik "hayal kırıklığının" gündeme geleceği "en kritik toplantılardan biri" olacağını söyledi. Rubio, konunun bu aşamada çözülmeyeceğini, liderler düzeyinde ele alınacağını ifade etti

        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 12:12 Güncelleme:
        NATO'da gözler Ankara zirvesinde

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya yönelik "hayal kırıklığının" Ankara'da yapılacak "NATO tarihinin en önemli zirvelerinden birinde" ele alınacağını söyledi.

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsveç'te gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu.

        Temmuz ayında Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne değinen Rubio, "NATO tarihinin en önemli liderler zirvelerinden biri" olacağını vurguladı ve "ABD Başkanı Trump liderlerin ittifakın Orta Doğu'daki operasyonlarımıza verdiği yanıt konusundaki hayal kırıklığına yanıt vermek zorunda kalacak" dedi.

        Rubio, "Bu bugün çözülmeyecek veya ele alınmayacak. Bu, liderler düzeyinde tartışılması gereken bir konu." ifadelerini kullandı.

        ABD'nin Polonya hakkındaki açıklamasına değinen Rubio, "Amerika Birleşik Devletleri'nin, kuvvet konuşlandırması açısından yerine getirmesi gereken küresel taahhütleri devam ediyor ve bu da sürekli olarak birliklerimizi nereye yerleştireceğimizi yeniden incelememizi gerektiriyor" dedi.

        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
