NATO'da gözler Ankara zirvesinde: Rubio "en önemli toplantılardan" biri olacağını vurguladı

Spor Bülteni - 20 Mayıs 2026 (Arsenal 22 Yıl Sonra Şampiyon)

Avrupa Ligi Finali İstanbul'da. Uefa Finalinde Freiburg ve Aston Villa karşılaşacak. Arsenal 22 yıllık hasreti sonlandırdı. Londra ekibi ligin bitimine bir hafta kala şampiyon oldu. Euroleauge'de final four heyecanı. Süper Lig'de çifte gol kralı. Onuachu ve Shomurodov 22'şer golle zirveyi paylaştı. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.