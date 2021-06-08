NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması’nın (IRMCT) eski Sırp komutan “Bosna Kasabı” lakaplı Ratka Mladic hakkındaki ömür boyu hapis cezasını onamasının memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, “Birleşmiş Milletler Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması’nın Ratko Mladiç'in mahkumiyetini onaylama kararını memnuniyetle karşılıyorum. 1995 yılında Srebrenitsa’da binlerce Bosnalı erkek ve çocuğun öldürülmesi de dahil olmak üzere, sivillere karşı işlediği acımasız suçlardan dolayı sorumlu tutulması doğru” dedi.

NATO’nun 1990'larda Batı Balkanlar'daki iki etnik savaşın sona ermesine ve Avrupa tarihinde karanlık ve utanç verici bir sayfanın kapatılmasına yardımcı olduğunu belirten Stoltenberg, “Bölge, İttifakımız için stratejik olarak önemini koruyor. Batı Balkanlar'da istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmaya, barışı ve uzlaşmayı teşvik etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.