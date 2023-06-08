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NATO, tarihinin en büyük hava ikmal tatbikatına hazırlanıyor

NATO, kuruluşundan bu yana en büyük hava tatbikatını önümüzdeki hafta Almanya ve Doğu Avrupa'da gerçekleştirecek.

NATO, tarihinin en büyük hava ikmal tatbikatına hazırlanıyor
AA

NATO, kurulduğundan bu yana düzenlenecek en büyük hava ikmal tatbikatını Almanya ve Doğu Avrupa'da yapacak.

12-23 Haziran tarihlerindeki Air Defender 2023 tatbikatına 10 binden fazla havacı ve 250'den fazla savaş uçağının katılması planlanıyor.

Foto: DHA
Foto: DHA

Tatbikat için ABD Hava Kuvvetlerinden yaklaşık 110 uçak Atlas Okyanusu'nun diğer yakasından Avrupa'ya gelecek. Bunlara ek olarak Avrupa'daki NATO ülkelerinden 80 uçak, uluslararası ortaklardan da 60 uçağın tatbikatta yer alması öngörülüyor. Tatbikat boyunca günde ortalama 250 sorti yapılacağı belirtiliyor.

Ayrıca 25 ülkeden havacılar 20'den fazla tipteki uçakla tatbikatta görev alacak. Bunlar arasında F-35'ler, Eurofighter, F-18, F-16, A-10, Gripen gibi uçak tipleri bulunuyor.

Foto: DHA
Foto: DHA

Alman Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğindeki tatbikatla ittifakın hava savunmasının güçlü tutulması, havadaki güçlü caydırıcılığın sürdürüldüğüne dair mesaj verilmesi ve Atlantik'in iki yakasının uyumunun sağlamlaştırılması hedefleniyor.

Tatbikatın Doğu Avrupa'daki bölümünde bu bölgedeki müttefik ülkelerin uçaklarının görev uçuşlarının yanı sıra NATO'ya ait AWACS havadan erken uyarı ve ihbar uçakları görev icra edecek. AWACS uçakları da ittifakın doğu kanadı üzerinde her gün uçuşlar yapacak.

Almanya genelinde Alman Hava Kuvvetlerine ait hava üslerinin neredeyse tamamı tatbikat boyunca kullanımda olacak.

Haziran ayı ortasındaki tatbikat nedeniyle Almanya'nın güneyi, kuzeyi ve doğusunda özel bölgeler hava sahaları belirlendi. Sivil uçuşlar bakımından Avrupa'nın en yoğun bölgelerinden biri olan Almanya üzerindeki askeri uçuşların sivil uçuşların bazılarını etkilemesi bekleniyor. Tatbikat nedeniyle Avrupa hava sahası üzerinde birçok sivil uçuşun rotasının değiştirileceği ifade ediliyor.

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