Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBorsa
ABONE OL

Naturelgaz halka arz sonuçları ne zaman açıklanır?

Taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz şirketinin halka arzı için 8,50 lira fiyatla 25-26 Mart'ta talep toplandı. Peki Naturelgaz halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? İşte Naturalgaz halka arz ile ilgili son gelişmeler...

Naturelgaz halka arz sonuçları ne zaman açıklanır?
AA

Naturelgaz'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin net karı geçen yıl bir önceki yıla göre 2 kat artarak 90,2 milyon liraya ulaştı. Enerji sektöründe yılın ilk halka arzı olacak Naturelgaz'ın 8,50 lira sabit fiyatla talep toplayacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "25-26 Mart tarihlerinde talep toplamayı sürdürecek olan Naturelgaz'ın ortak satışı dahil halka arz edilen paylarının piyasa değeri 267 milyon lira olacak. Bu tutar içinde şirket sermaye artışı yöntemiyle satılan paylardan yaklaşık 127 milyon lira gelir elde edecek." Naturelgaz halka arz sonuçları ne zaman açıklanır?

NATURELGAZ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Naturelgaz halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı.

Naturelgaz'dan yapılan açıklamada "Payların tamamının satılması halinde şirketin sermayesinin yüzde 27,3'ü halka arz edilmiş, piyasa değeri ise yaklaşık 1 milyar lira olacak. Halka arza fazladan talep gelmesi durumunda 3,1 milyon hisse daha satışa konu edilebilecek. Halka arz edilecek hisselerin yüzde 60'ı yurtiçi bireysel, yüzde 30'u yurtiçi kurumsal ve yüzde 10'u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzda konsorsiyum liderliğini Vakıf Yatırım Menkul Değerler, eş liderliği ise Global Menkul Değerler yapacak." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan da şirket operasyonlarında kur riskini neredeyse nötralize ettiklerini belirterek, "Önceden dövize endeksli doğal gaz alımımız vardı, biz şirketin gider ve gelirlerini liraya çevirdik. Operasyonlarımızda kur riski taşımıyoruz, borçluluğumuz düşük. Halka arzdan beklenen yaklaşık 130 milyon lira gelirin önemli bir kısmını tesis ve ekipman yatırımları için kullanacağız. Bu da bize ilave kapasite sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Borsa İstanbul'da açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanmaya devam edecek
BORSABorsada 'yukarı adıma' devam
Borsa İstanbul para akıtacak! Ortaklara kârdan 530 milyon lira... - Ekonomi haberleri
BORSABorsa İstanbul yarım milyar dağıtacak
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu! Korkmaz Enes Ergun kimdir?
BORSABorsa İstanbul'un yeni genel müdürü belli oldu
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
BORSAYabancıdan 487.6milyon dolarlık alım
Borsada açığa satışta 'yukarı adım' uygulaması bugün de sürecek
BORSABorsada 'yukarı adıma' devam
BIST 100 yükselişte
BORSABorsada yükseliş
Borsa İstanbul'da açığa satışta yukarı adım kuralı bugün de uygulanacak
BORSABorsada 'yukarı adım' devam edecek
Borsada 2 kez devre kesici çalıştı çalıştı
BORSABorsa kayıplarını telafi etti
Son dakika haberi: Borsa İstanbul'dan açığa satışta 'yukarı adım' kararı
BORSABorsa İstanbul'dan açığa satış kararı
Borsa İstanbul'da gün sonu! Borsa İstanbul yüzde kaç düştü?
BORSABorsa İstanbul yüzde kaç düştü?