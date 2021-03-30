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Naturelgaz’ın halka arzına 15,8 milyar TL talep geldi

25-26 Mart 2021 tarihleri arasında 8,50 TL sabit fiyatla talep toplayan Naturelgaz'a yurt içi bireysel yatırımcılardan 75,3 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 28,8 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,5 kat talep geldi. Halka arz büyüklüğü ise 293 milyon 250 bin TL olarak gerçekleşti.

Naturelgaz’ın halka arzına 15,8 milyar TL talep geldi
HABERTURK.COM

25-26 Mart 2021 tarihleri arasında 8,50 TL sabit fiyatla talep toplayan Naturelgaz'a yurt içi bireysel yatırımcılardan 75,3 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 28,8 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,5 kat talep geldi. Halka arz büyüklüğü ise 293 milyon 250 bin TL olarak gerçekleşti. Naturelgaz’a olan ilgiden memnun olduklarını ifade eden Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, “Talep toplama sürecinde hisselerimize ilgi gösteren, bize güvenerek talepte bulunan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Naturelgaz’ın yönetim ekibi ve çalışanları olarak, yatırımcılarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılama sorumluluğuyla, her zaman olduğu gibi elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz ve şirketimize gösterdikleri teveccühe layık olmaya çalışacağız.” dedi.

YURTİÇİNDEN 29 KAT TALEP

Taşımalı doğal gaz pazarının lideri ve Global Yatırım Holding iştiraki Naturelgaz halka arz için talep toplama sonuçlarını paylaştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, yılın enerji sektöründeki ilk halka arzı olan Naturelgaz’ın, 8,50 TL sabit fiyatla gerçekleştirdiği talep toplamaya yurt içi bireysel yatırımcılardan 75,3 kat talep geldi. 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşen talep toplamaya yurt içi kurumsal yatırımcılardan 28,8 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,5 kat talep geldi. Halka arz büyüklüğü ise 293 milyon 250 bin TL olarak gerçekleşti. Halka arz edilen payların yüzde 60'ı yurt içi bireysel, yüzde 30'u yurt içi kurumsal ve yüzde 10'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

KAP'a ayrı bir açıklamayla halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcılar da açıklandı. Buna göre Norveç merkezli Norges Bank Investment Management halka arz edilen payların yüzde 8,3’ünü aldı. Naturelgaz’a olan ilgiden memnun olduklarını dile getiren Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, “Güçlü talep beklentimiz karşılık buldu. Talep toplama sürecinde hisselerimize ilgi gösteren, bize güvenerek talepte bulunan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Naturelgaz’ın yönetim ekibi ve çalışanları olarak, yatırımcılarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılama sorumluluğuyla, her zaman olduğu gibi elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz ve şirketimize gösterdikleri teveccühe layık olmaya çalışacağız” dedi.

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