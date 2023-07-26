NatWest CEO'su istifa etti İngiltere'nin önde gelen bankalarından NatWest'in CEO'su Alison Rose, tanınmış siyasetçi Nigel Farage'ın hesap bilgilerini BBC ile paylaştığı için görevinden istifa etti

İngiltere'nin önde gelen bankalarından NatWest'in CEO'su Alison Rose'un görevinden istifa ettiği bildirildi.

Rose, İngiliz siyasetçi ve politika yorumcusu Nigel Farage'nin kişisel hesap bilgilerini İngiliz yayın kurumu BBC ile paylaşması nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Rose, "Sayın Farage'nin banka ile ilişkisi hakkında konuşarak ciddi bir muhakeme hatası yaptım." ifadesini kullandı.

Geçen ay İngiliz basınında, Brexit sürecinde ayrılık yanlısı kampanyanın liderlerinden olan Farage'nin bankadaki hesabının banka yöneticileri tarafından kapatılmasına karar verildiğine ilişkin haberler yer alırken, halihazırda haber kanalı GB News'te yorumcu olarak görev yapan Farage, söz konusu kararın politik görüşleri nedeniyle verildiğini savunmuştu.

ÖZÜR DİLEDİ

Rose, daha önce Farage'nin kişisel hesabına ilişkin bilgileri BBC ile paylaşanın kendisi olduğunu belirterek, "Bu konuya ilişkin BBC'nin yönelttiği sorulara cevap vererek yanlış yaptım. Bu vesileyle kişisel anlamda kendisini incittiğim için (Nigel Farage'den) özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

NatWest'ten yapılan açıklamada, istifa sonrası geçici bir süreliğine NatWest Ticari ve Kurumsal İşlerden Sorumlu Üst Yönetici Paul Thwaite'nin boşalan pozisyona getirileceği bildirildi.

BBC de daha önce Nigel Farage'nin banka bilgilerinin haberlerinde kullanılması nedeniyle Farage'den özür dilendiğini bildirmişti.