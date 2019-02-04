El Salvador'daki Devlet başkanlığı seçimlerinde boy gösteren ve yüzde 25.5 oy oranına sahip Nayip Bukele, soyunun Osmanlı'ya dayanması ve bir Osmanlı torunu olması vatandaşlar tarafından dikkat çekti. Peki, Nayip Bukele kimdir, kaç yaşındadır? İşte, hayatı ve kariyerine dair detaylar...

NAYİB BUKELE KİMDİR?

24 Temmuz 1981 doğumlu Nayib, Olga ve Armando Bukele’nin oğulları. Ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile Orta Amerika ülkesine göçen Nayib’in kardeşleri ise Yamil ve Karim.

Orta Amerika ülkelerinden El Salvador’da yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda Osmanlı torunu Nayib Bukele en fazla oyu alan isim oldu.

Ataları Filistin topraklarından Osmanlı pasaportu ile El Salvador’a göçen Bukele oyların yüzde 25.5’ini aldı. Sağcı Ulusal Birlik İttifakı’nın (GANA) adayı Bukele geçerli oyların 360 bin 626’sını alıp ilk turun en faza oy alan ismi oldu. Onu 222 bin 386 oyla Carlos Calleja ve 104.781 oyla Hugo Martnez takip etti.