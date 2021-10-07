Sanat yolculuğu 0:00 / 0:00

BLOOMBERG HT TV, BLOOMBERG HT RADYO, HABERTÜRK TV, HABERTÜRK RADYO'nun medya sponsoru olduğu Contemporary İstanbul’un açılışında Naz Elmas; Erdil Yaşaroğlu, Ahmet Güneştekin, Yiğit Sezgin ve Ahmet Güneştekin ile bir araya geldi. Elmas, Artful Living’in çekimlerini Contemporary İstanbul'da yaptı

Kültür sanat alanında dijital yayınlar içinde önemli bir yere sahip olan Artful Living, sürdürülebilir sanat ortamının sağlanması için sanat kurumları ve galerilerle birlikte ortak hareket eden Contemporary İstanbul’da sanatseverlerle buluştu.

Artopol sponsorluğundaki Artful Living, Tersane İstanbul'da 5 - 10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Contemporary İstanbul’da, ilk kez bir sanatçıyı; eserlerinde 'düzen' kavramının peşinden giden 'Edi'yi temsil ediyor.

Sanat ve cemiyet hayatının pek çok ismini bir araya getiren Contemporary İstanbul'un açılışı sonrası Artful Living'in çekimleri için kamera karşısına geçen başarılı oyuncu Naz Elmas, sanatseverleri İstanbul Tersane’de sanat dolu bir yolculuğa çıkardı. Naz Elmas, her şeyin doğasında temel bir düzenin işleyişini oluşturan parçalar arasındaki ilişkilere vurgu yapan sanatçı 'Edi'nin temsil edildiği Artopol Art Gallery standında sanatçının eserini sundu.