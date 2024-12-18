Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nazan Kesal'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı: Bir ömür yetmez ki - Magazin haberleri

        Nazan Kesal'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı: Bir ömür yetmez ki

        Nazan Kesal, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla eşi Ercan Kesal ile evlilik yıl dönümlerini kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 20:11 Güncelleme: 18.12.2024 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Nazan Kesal ve Ercan Kesal çifti, 2005 yılında nikah masasına oturmuş ve bu evliliklerinden Poyraz Kesal adında bir oğulları dünyaya gelmişti.

        2

        Nazan Kesal, son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla eşi Ercan Kesal ile evlilik yıl dönümlerini kutladı.

        3

        Eşiyle paylaştığı o fotoğraflara, "Bir ömür yetmez ki, iyi ki biz. İyi günde, kötü günde, en zorlu işlerde el ele" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Nazan Kesal
        #Ercan Kesal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati ile basın toplantısı düzenledi
        Fransa'da Suriye toplantısı
        Fransa'da Suriye toplantısı
        Minibüs şoförü çılgına döndü
        Minibüs şoförü çılgına döndü
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Galatasaray'da transfer için yolcu gerek!
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        Faiz indirimi hangi sektöre yarar?
        AB: Rusya Suriye'den artık çıkmalı
        AB: Rusya Suriye'den artık çıkmalı
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        "Kenan Yıldız şu anda Juventus'un sembolü!"
        Rus süpersonik bombardıman uçağına önleme
        Rus süpersonik bombardıman uçağına önleme
        Hamile kadını kaçırmak istediler, kocasını vurdular!
        Hamile kadını kaçırmak istediler, kocasını vurdular!
        18 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        18 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Erkek halini paylaştı, şükür etti
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Ali Koç'a yönelik saldırıda karar açıklandı!
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Türkiye'ye ihracat rekoru kıran ABD gözünü bu ürünlere dikti
        Bahçede buldu! 10 bin yıl öncesine ait
        Bahçede buldu! 10 bin yıl öncesine ait
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        "Fenerbahçe yarışın içinde olacaktır"
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı