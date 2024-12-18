Nazan Kesal'dan evlilik yıl dönümü paylaşımı: Bir ömür yetmez ki
Nazan Kesal, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla eşi Ercan Kesal ile evlilik yıl dönümlerini kutladı
Giriş: 18.12.2024 - 20:11 Güncelleme: 18.12.2024 - 20:11
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Nazan Kesal ve Ercan Kesal çifti, 2005 yılında nikah masasına oturmuş ve bu evliliklerinden Poyraz Kesal adında bir oğulları dünyaya gelmişti.
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Nazan Kesal, son yaptığı sosyal medya paylaşımıyla eşi Ercan Kesal ile evlilik yıl dönümlerini kutladı.
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Eşiyle paylaştığı o fotoğraflara, "Bir ömür yetmez ki, iyi ki biz. İyi günde, kötü günde, en zorlu işlerde el ele" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram
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