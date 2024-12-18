Nazan Kesal: Sezen'imle sarıldık
Sezen Aksu, Nazan Kesal'ın sahnelediği 'Yaralarım Aşktandır' adlı tek kişilik oyununu izledikten sonra oyuncuyu kulisinde ziyaret etti
Giriş: 18.12.2024 - 08:13 Güncelleme: 18.12.2024 - 08:13
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Ünlü oyuncu Nazan Kesal, geçtiğimiz gün İran’ın ünlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad’ın yaşamını sahneye taşıyan tek kişilik oyunu 'Yaralarım Aşktandır' ile izleyicilerle buluştu.
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Nazan Kesal, performansını sergilerken uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü şarkıcı Sezen Aksu da salonda yerini aldı.
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Sezen Aksu, sahnede Kesal’a sarıldı ve ardından ikili kuliste birlikte fotoğraflar paylaştı.