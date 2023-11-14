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        Haberler Magazin Nazlı Sabancı imajını değiştirdi! Yeni tarzı çok beğenildi!

        Nazlı Sabancı imajını değiştirdi! Yeni tarzı çok beğenildi!

        Geçtiğimiz yıllarda Hacı Sabancı ile dünyaevine giren Zeynep Nazlı Sabancı, geçtiğimiz günlerde ilk çocuğunu kucağına aldı. Ünlü isim son olarak yeni imajıyla gündeme geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 15:04 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:04
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        Hacı Sabancı ile evli olan Zeynep Nazlı Sabancı, geçtiğimiz günlerde ilk evladı Arzu Alara'yı kucağına almıştı. Magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren Nazlı Sabancı, son olarak yeni imajıyla verdiği pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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        Kızı Arzu Alara'nın 40 mevlidinde giyindiği 136 bin TL'lik elbisesiyle adından söz ettiren Zeynep Nazlı Sabancı, yıllardır sarı kullandığı saçlarına veda etti.

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        Sık sık tercih ettiği kombinleriyle adından söz ettiren Nazlı Sabancı, doğal tonlara dönmeye başladı ve yıllardır sarı kullandığı saçlarını kahveye döndürdü.

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        Nazlı Sabancı'nın son haline sevenlerinden: "Çok doğal olmuş","Sarıdan daha çok yakışmış","Asillik katmış","Mükemmel bir tercih" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Nazlı Sabancı'nın yeni imajı...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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