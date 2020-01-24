Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Şikago kentindeki United Center'ın ev sahipliğinde 16 Şubat'ta gerçekleştirilecek 69. NBA All-Star maçında takım kaptanları ve sahaya ilk 5'te çıkacak oyuncular belli oldu.

NBA All-Star organizasyonu için en çok oyu alan oyunculardan Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Batı Konferansı'nın, Milwaukee Bucks'ın Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo ise Doğu Konferansı'nın kaptanlığını yapacak.

LeBron James'in 16, Antetokounmpo'nun 4 ve James Harden'ın 8 kez boy gösterdiği NBA All-Star maçında, Luka Doncic, Pascal Siakam ve Trae Young ise ilk defa sahaya çıkacak.

Batı Konferansı'nın ilk 5'i LeBron James'in yanı sıra Anthony Davis ( Los Angeles Lakers),Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers),Luka Doncic (Dallas Mavericks) ve James Harden'dan (Houston Rockets) oluştu.

Doğu Konferansı'nın ilk 5'inde ise Giannis Antetokounmpo'nun yanı sıra Pascal Siakam (Toronto Raptors),Joel Embiid (Philadelphia 76ers),Kemba Walker (Boston Celtics) ve Trae Young (Atlanta Hawks) yer aldı.