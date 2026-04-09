Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA Avrupa heyetinden Basketbol Gelişim Merkezi'ne ziyaret - Basketbol Haberleri

        NBA Avrupa heyetinden Basketbol Gelişim Merkezi'ne ziyaret

        Türkiye'de temaslarda bulunan NBA Avrupa Heyeti, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret ederek tesis hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 20:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        NBA Avrupa heyetinden BGM'ye ziyaret

        Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, heyette NBA Avrupa ve Orta Doğu Direktörü George Aivazoglou, Finans Direktörü Rhys Jenkins ve Basketbol İş Operasyonları Direktörü Henry Utku yer aldı.

        Ziyaret sırasında heyet, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki salonlar, altyapı imkanları ve sosyal alanlarda detaylı incelemeler yaptı.

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, tesis gezisinin ardından heyeti makamında kabul etti.

        Görüşmede, NBA Avrupa organizasyonuna yönelik karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri: Bakan Şimşek: "Şokları yönetme kapasitemiz güçlü", İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıyor

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor..."ŞOKLARI YÖNETME KAPASİTEMİZ GÜÇLÜ"Bugün önemli bir canlı yayın vardı... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT – Habertürk ortak canlı yayınına katıldı. Savaş gündemine ilişkin, "Şokları yönetme kapasitemiz güçlü" di...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        İran: Parmaklarımız tetikte, Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Bugün Ne Oldu? 9 Nisan 2026'nın haberleri:
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Fedlan Kılıçlaslan İspanya'da yakalandı
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Doktorundan açıklama
        Doktorundan açıklama
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Gençlerde sosyal medya kullanımı
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        MİT paylaştı: 86 yıllık istihbaratın raporu
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?