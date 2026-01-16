NBA Başkanı Adam Silver: Ligimize katılmak isteyen kulüplerle görüşüyoruz

NBA Başkanı Adam Silver, Orlando Magic ile Memphis Grizzlies arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan maç öncesinde basın toplantısı düzenledi.

NBA Avrupa projesi için çok heyecanlı olduklarını söyleyen Silver, "Ligimize katılmak isteyen kulüplerle görüşüyoruz. Ligimizi yayınlamak isteyen medya şirketleri, potansiyel medya ortakları ve bizimle çalışmak isteyen sponsorlar da dahil olmak üzere diğer potansiyel paydaşlarla görüşmeler yapıyoruz. Sadece Almanya'da değil, tüm kıtada arena altyapısını büyütme fırsatını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Projenin sabır gerektiren bir girişim olduğuna dikkati çeken Silver, "En azından başlangıçta finansman, ligin üye kulüplerinden sağlanabilir. Herhangi bir girişimde olduğu gibi katılımcılar, yatırımcı olacak ve zamanla bir getiri elde etmeyi umacak. Bu yeni ligi başarıyla başlatabilirsek, ticari olarak karlı bir girişim haline gelmesi biraz zaman alacak. Bence tüm katılımcılar, bunun kısa vadeli bir perspektifi olanlar için uygun olmadığını kabul ediyor. İlgilenen taraflara söylediğimiz şey, çok uzun vadeli bir perspektife sahip olmaları gerektiği." ifadelerini kullandı.