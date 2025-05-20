NBA Batı konferansı finalinde Oklahoma ile Minnesota eşleşti. Normal sezonu 1. bitiren Oklahoma ile 6. sırada tamamlayan Minnesota konferans finalinde kıyasıya mücadele edecek. Bu kapsamda basketbolseverler mücadelenin detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Oklahoma- Minnesota maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve linki...