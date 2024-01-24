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        Haberler Spor Basketbol NBA NBA, Cavaliers'ta forma giyen Tristan Thompson'a 25 maç ceza verdi - Basketbol Haberleri

        NBA, Cavaliers'ta forma giyen Tristan Thompson'a 25 maç ceza verdi

        NBA, Tristan Thompson'ın uyuşturucuyla mücadele programını ihlal ettiği için 25 maç ceza aldığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 00:13 Güncelleme: 24.01.2024 - 00:13
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        Tristan Thompson'a dev ceza!
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        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Cleveland Cavaliers oyuncusu Tristan Thompson, uyuşturucuyla mücadele politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle 25 maç men cezası aldı.

        Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncunun testlerinde yasaklı iki maddenin pozitif çıktığı ve 25 maçtan men cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

        2016'da NBA şampiyonluğu yaşayan Cavaliers takımının kadrosunda yer alan Thompson, Boston Celtics, Sacramento Kings, Indiana Pacers, Chicago Bulls ve Los Angeles Lakers formalarını giydikten sonra bu sezon eski takımına döndü.

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