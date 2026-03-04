NBA'de normal sezon heyecanı 10 karşılaşmayla devam etti.

San Antonio Spurs, Xfinity Mobile Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 131-91'lik skorla mağlup etti ve 44. galibiyetini kazandı. Son 13 müsabakada 12. galibiyetini elde eden San Antonio'da Devin Vassell ile Dylan Harper 22'şer sayı kaydederken, Victor Wembanyama da 10 sayı, 8 ribaund ile oynadı.

Bu sezonki 28. yenilgisini alan Philadelphia'da ise milli basketbolcu Adem Bona, 6 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle mücadele ederken, Tyrese Maxey 21 sayı ve Jabari Walker da 20 sayıyla maçı tamamladı.