NBA'de All-Star oylaması başladı!

Geçtiğimiz sezon NBA All-Star’a seçilerek Türk basketbol tarihine geçen Alperen Şengün, bu yıl da Türkiye’yi All-Star sahnesinde temsil etmeye hazırlanıyor.

NBA’in resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 75'inci NBA All-Star Maçı, 16 Şubat 2026 tarihinde ABD’nin Los Angeles kentinde bulunan Intuit Dome’da oynanacak. NBA’in yıldızlarını bir araya getirecek organizasyonun oylaması ise 14 Ocak 2026 tarihine kadar sürecek.

Houston Rockets formasıyla NBA’de sergilediği istikrarlı performansla ligin en dikkat çeken uzun oyuncuları arasında yer alan Alperen Şengün, geçtiğimiz sezon NBA All-Star’a seçilerek Türk basketbolu adına tarihi bir başarıya imza atmıştı. Alperen, bu sezon da üst üste ikinci kez NBA All-Star olabilmek için oylamada yer alıyor.