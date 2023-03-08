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NBA'de Alperen'in "double double"ı Rockets'ın kazanmasına yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 118-96 kaybettikleri Brooklyn Nets maçında 16 sayı, 12 ribauntla oynadı

NBA'de Alperen'in
AA

NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Nets, Batı Konferansı sonuncusu Rockets'ı yenerek art arda 3. galibiyetini aldı.

Konuk ekip Nets'te Mikal Bridges 30 sayı, 5 asist, Spencer Dinwiddie 23 sayı, Nic Claxton 18 sayı, 13 ribaunt, 4 blokla oynadı.

Rockets'ta 25 sayı kaydeden Jalen Green ve 16 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Alperen, takımlarını ayakta tutmaya çalıştı.

Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın 117-94 galip ayrıldığı Minnesota Timberwolves deplasmanında 6 sayı attı.

Galibiyet serisini 3 karşılaşmaya çıkaran Doğu Konferansı 3'üncüsü 76ers'ta Joel Embiid, 39 sayı, 7 ribaunt, 3 blokla sahanın en etkili ismi oldu.

LAKERS, GASOL'ÜN FORMASININ EMEKLİ EDİLDİĞİ MAÇI KAZANDI

Los Angeles Lakers formasıyla üst üste 3 NBA finali oynayan ve 2009, 2010 yıllarında şampiyonluğa ulaşan eski İspanyol basketbolcu Pau Gasol'ün forması emekli edildi.

Gasol'ün giydiği 16 numaralı forma, Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies maçının devre arasında Crypto.com Arena'nın kirişlerine asıldı.

Lakers, konuk ettiği Grizzlies'i 112-103 yenerek aylar sonra Batı Konferansı'nda play-in potasına girdi.

Lakers'ın all-star oyuncusu Anthony Davis, 30 sayı, 22 ribauntla galibiyetin mimarı oldu.

WARRIORS, CURRY'NİN 40 SAYISINA RAĞMEN KAYBETTİ

Batı Konferansı'ndaki play-off resmi açısından önem taşıyan mücadelede Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors'ı 137-128 mağlup etti.

7 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Thunder'da 33 sayı, 6 asistle oynayan Shai Gilgeous-Alexander ve 17 sayı, 17 asist, 11 ribauntla "triple double" yapan Josh Giddey öne çıktı.

Warriors cephesindeyse Stephen Curry 40 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, Klay Thompson 23 ve Jonathan Kuminga 21 sayı üretti.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 123-134

Detroit Pistons-Washington Wizards: 117-119

New York Knicks-Charlotte Hornets: 105-112

Minnesota Timberwolves-Philadelphia 76ers: 94-117

Houston Rockets-Brooklyn Nets: 96-118

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 137-128

Dallas Mavericks-Utah Jazz: 120-116

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 112-103

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